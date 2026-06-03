Volkspartei gratuliert Reinhold Lopatka zur Wahl zum Präsidenten des Robert-Schuman-Instituts

Wien (OTS) -

„Herzlichen Glückwunsch an Reinhold Lopatka zur Wahl zum Präsidenten des Robert-Schuman-Instituts. Er ist einer der erfahrensten und engagiertesten Außenpolitiker am EU-Parkett. Seine Expertise in der internationalen Politik und sein langjähriger Einsatz für Multilateralismus und Völkerverständigung, ob als außenpolitischer Sprecher der Volkspartei, im Rahmen der OSZE und derzeit als Delegationsleiter im Europäischen Parlament, machen ihn zur perfekten Wahl für diese Aufgabe. Seine Wahl bestätigt einmal mehr, dass Vertreterinnen und Vertreter der Volkspartei vorne mit dabei sind, wenn es darum geht, außen- und europapolitisch Verantwortung zu tragen. Mit Reinhold Lopatka ist das Robert-Schuman-Institut in guten Händen. Ich wünsche ihm viel Erfolg“, gratuliert Bundeskanzler und Bundesparteiobmann Christian Stocker Reinhold Lopatka.

„Seine vielseitige politische Erfahrung, auf nationaler, internationaler und europapolitischer Ebene macht Reinhold Lopatka zur optimalen Wahl für die Präsidentschaft des Robert-Schuman-Instituts. Seine politische Laufbahn umfasst zahlreiche Stationen, von der Position des Generalsekretärs der Volkspartei über das Amt des Staatssekretärs bis hin zur Position des ÖVP-Klubobmanns, des Abgeordneten zum Nationalrat oder des Abgeordneten zum Europäischen Parlament. Auch auf Landesebene kann Reinhold Lopatka Erfahrung als Landtagsabgeordneter, Klubobmann und Landesgeschäftsführer der Volkspartei vorweisen. Es gibt nur wenige, die tiefgreifende Erfahrung auf so vielen politischen Ebenen sammeln konnten wie Reinhold Lopatka. Auch darum ist er die perfekte Wahl für die Rolle des Präsidenten des RSI, und wird die politische Bildungsarbeit der EVP weiter voranbringen. Die Wahl Lopatkas beweist erneut, dass die Volkspartei eine tragende Rolle innerhalb der EVP einnimmt. Neben unserem Delegationsleiter zeigen das auch Persönlichkeiten wie Angelika Winzig als Vizepräsidentin von SME Europe, Sophia Kircher als Präsidentin der YEPP, Alexander Bernhuber als Präsident der EPP for Farmers, Lukas Mandl als Präsident der Assembly of European Regions und Magnus Brunner als Kommissar für Inneres und Migration und EVP-Vizepräsident durch ihren täglichen Einsatz für Europa, Österreich und unsere Parteienfamilie. Ich gratuliere Reinhold Lopatka zu seiner hochverdienten Wahl“, schließt sich Generalsekretär Nico Marchetti den Glückwünschen an.