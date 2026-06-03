SPÖ-Seltenheim begrüßt Babler-Initiative „Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim begrüßt die heute, Mittwoch, von SPÖ-Vorsitzendem, Vizekanzler Andreas Babler gemeinsam mit SPÖ-Klubvize Julia Herr und Expert*innen vorgestellte Initiative „Gemeinsam gegen Gewalt an Kindern“. „Im Schulterschluss mit der Zivilgesellschaft setzen wir ein starkes Zeichen für den Schutz der Kinder in Österreich vor Gewalt. Wir stellen uns gemeinsam klar auf die Seite der Kinder: Gewalt gegen die Kleinsten und Schwächsten darf in unserer Gesellschaft keinen Platz haben!“ Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer betont, dass ein gewaltfreies Aufwachsen von Kindern selbstverständlich sein sollte – „was die FPÖ aber offenbar nicht so sieht“, erinnert Seltenheim an die Rede von FPÖ-Chef Kickl bei der FPÖ-Kundgebung am 1. Mai in Linz, bei der er Gewalt gegen Kinder glorifiziert hat. Kickl sehnte sich in seiner Rede nach einer Zeit, in der noch „nachgeholfen“ werden konnte, wenn Kinder „nicht gespurt“ haben und deutete mit seiner Hand eine Watsche an. „Dass der FPÖ-Chef Gewalt an Kindern verharmlost und seinen Generalsekretär auch noch zur Verteidigung seiner unsäglichen Aussagen ausrücken ließ, ist unerträglich – hier ist eine rote Grenze überschritten und eine Entschuldigung von Kickl längst überfällig.“ ****

Im Parlament stimmte die FPÖ als einzige Partei gegen einen Antrag der SPÖ und der anderen Parteien, in dem das Recht von Kindern auf ein Leben frei von Gewalt, Angst und Zwang bekräftigt wurde. „So tickt die FPÖ – die Rechte der Kleinsten in unserer Gesellschaft sind ihnen keinen Deut wert. Gerade Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und gerade Politiker, die eine besondere Verantwortung und Vorbildwirkung haben, dürfen Gewalt nicht verharmlosen. Wer Gewalt an Kindern gemeinsam mit der SPÖ und der Zivilgesellschaft ein Stoppschild aufstellen will und Kindern und ihren Rechten eine Stimme geben will, ist aufgerufen, unsere Petition zu unterzeichnen und gemeinsam ein starkes Zeichen zu setzen“, so Seltenheim gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. Die SPÖ in der Bundesregierung kämpfe tagtäglich dafür, allen Kindern alle Chancen zu geben – mit dem Unterstützungsfonds für Alleinerziehende und dem Ausbau der Kinderbetreuung und mit dem Nationalen Aktionsplan gegen Gewalt an Frauen und Mädchen.

SERVICE: Hier geht’s zur Petition https://www.spoe.at/keine-gewalt-an-kindern/

(Schluss) bj/ff