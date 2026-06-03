Verantwortungsvoller Umgang mit Medienauftritten im Schulbereich

Wien (OTS) -

Vor dem Hintergrund aktueller Berichte über Medienauftritte von Lehrpersonen weist die Bildungsdirektion für Wien darauf hin, dass für Schulleitungen und Lehrpersonen bei medialen Auftritten die entsprechenden dienstrechtlichen Rahmenbedingungen sowie interne Vorgaben gelten.

Letztere finden sich auf der Website der Bildungsdirektion für Wien: https://www.bildung-wien.gv.at/service/Presse/Drehgenehmigungen.html

Die Einbindung der Bildungsdirektion bei Medienanfragen und -auftritten dient nicht der Einschränkung persönlicher Meinungsäußerungen. Vielmehr soll sichergestellt werden, dass rechtliche Rahmenbedingungen eingehalten, Betroffene bestmöglich unterstützt und mögliche Auswirkungen auf Schülerinnen und Schüler, die Wahrnehmung der Schulstandorte sowie die gesamte Schulgemeinschaft berücksichtigt werden können – denn gerade im Schulbereich hat der verantwortungsvolle Umgang mit medialer Öffentlichkeit einen besonders hohen Stellenwert.

Die Bildungsdirektion für Wien bekennt sich ausdrücklich zur Bedeutung einer verantwortungsbewussten offenen gesellschaftlichen Debatte. In diesem Rahmen sieht sie es als ihre Verantwortung, Pädagoginnen und Pädagogen sowie insbesondere Schülerinnen und Schüler davor zu schützen, zur Projektionsfläche öffentlich geführter Diskussionen zu werden. Der Schutz der Schulgemeinschaft steht dabei stets im Mittelpunkt. (Schluss)