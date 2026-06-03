Auszeichnung für gelebte Chancengleichheit: EqualitA Gütesiegel für Bayer Austria

Wien (OTS) -

Bayer Austria wurde mit dem EqualitA Gütesiegel ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt Unternehmen, die Gleichstellung und Chancengleichheit strategisch verankern und nachhaltig umsetzen. Das Life-Science Unternehmen erhält das Gütesiegel für sein konsequentes Engagement für eine diskriminierungsfreie Unternehmenskultur, faire Rahmenbedingungen sowie gleiche Entwicklungs- und Karrierechancen für alle Mitarbeitenden.

Das EqualitA Gütesiegel zählt zu den bedeutendsten Auszeichnungen im Bereich Gleichstellung in Österreich und wird vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus an Organisationen vergeben, die Gleichstellung strategisch verankern, messbare Ziele definieren und deren Umsetzung nachweislich vorantreiben. Bayer Austria verfolgt seit Jahren einen ganzheitlichen Ansatz, der unter anderem transparente Karriere- und Vergütungsmodelle, gezielte Förderprogramme sowie flexible Arbeitsmodelle umfasst.

Konkrete Maßnahmen und Kennzahlen bei Bayer Austria

Bayer Austria erfüllt die Kriterien unter anderem durch einen Frauenanteil von rund 70 % in Führungspositionen sowie klar definierte Zielgrößen und Kennzahlen zur Weiterentwicklung der Gleichstellungsarbeit. Ein zentraler Bestandteil der Gleichstellungsstrategie ist der Aufbau ist die Durchführung von regelmäßigen Equal-Pay-Analysen, um geschlechtsbezogene Vergütungsunterschiede systematisch zu überprüfen und zu vermeiden. Moderne Arbeitsmodelle unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben - über 90 % der Mitarbeitenden nutzen flexible Arbeitsformen. Darüber hinaus engagiert sich Bayer Österreich öffentlich für die Förderung von Gleichstellung im Dienstleistungssektor und ist Mitglied der Healthcare Businesswomen’s Association (HBA) sowie von Pride Biz Austria und myAbility, um den Best-Practice-Austausch zwischen Unternehmen zu stärken.

„Gleichstellung ist für uns kein zeitlich begrenztes Projekt, sondern ein fester Bestandteil unserer Unternehmensstrategie“, sagt Helga Aigner, Managing Director bei Bayer Austria. „Das EqualitA Gütesiegel bestätigt unseren Weg und ist zugleich Ansporn, unser Engagement für Vielfalt, Chancengleichheit und Inklusion konsequent weiter auszubauen.“

Ein wichtiger Baustein der Gleichstellungsarbeit ist die Business Resource Group (BRG) GROW, die sich bei Bayer gezielt für Frauengleichstellung und Chancengerechtigkeit einsetzt. GROW bietet Mitarbeitenden eine Plattform für Vernetzung, Austausch und Empowerment und bringt Impulse zu Themen wie Karriereentwicklung, Führung und Vereinbarkeit ein. Die BRG ist Teil des lokalen Diversity, Equity & Inclusion Team und unterstützt dabei, Gleichstellung nachhaltig im Unternehmen zu verankern.

„Das EqualitA Gütesiegel zu erhalten, macht uns stolz – weil es sichtbar macht, wie viel Herzblut, Überzeugung und gemeinsames Engagement bei Bayer in Österreich in das Thema Gleichstellung fließen“, sagt Katharina Mikolasch, federführend für die Business Resource Group GROW. „Für uns bei GROW geht es darum, echte Chancen zu schaffen, Barrieren abzubauen und ein Arbeitsumfeld mitzugestalten, in dem sich Frauen gesehen, unterstützt und ermutigt fühlen. Diese Auszeichnung ist eine starke Bestätigung und zugleich ein Ansporn, unseren Einsatz mit voller Energie fortzusetzen.“

Katharina Mikolasch wurde bei der Verleihung von Johanna Engl vertreten.

Vielfalt als Treiber für Innovation

„Mit EqualitA wollen wir das enorme Potenzial von Frauen stärken. Die ausgezeichneten Unternehmen übernehmen eine Vorbildfunktion und gleichzeitig wirkt der verstärkte Einsatz gut ausgebildeter Frauen positiv auf den Arbeitsmarkt“, sagt Generalsekretär Dr. Serverin Gruber, LL.M. vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Bayer sieht Diversität als wesentlichen Erfolgsfaktor für Innovation und nachhaltiges Wachstum. Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem alle Mitarbeitenden - unabhängig von Geschlecht oder persönlichem Hintergrund - ihr Potenzial bestmöglich entfalten können.

Über Bayer

Bayer ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Kernkompetenzen in den Life-Science-Bereichen Gesundheit und Ernährung. Getreu seiner Mission „Health for all, Hunger for none“ möchte das Unternehmen mit seinen Produkten und Dienstleistungen Menschen nützen und die Umwelt schonen – indem es zur Lösung grundlegender Herausforderungen einer stetig wachsenden und alternden Weltbevölkerung beiträgt. Bayer verpflichtet sich dazu, mit seinen Geschäften einen wesentlichen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung zu leisten. Gleichzeitig will der Konzern seine Ertragskraft steigern sowie Werte durch Innovation und Wachstum schaffen. Die Marke Bayer steht weltweit für Vertrauen, Zuverlässigkeit und Qualität. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern mit rund 88.000 Beschäftigten einen Umsatz von 45,6 Milliarden Euro. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf 5,8 Milliarden Euro. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter www.bayer.com/de.

Über Bayer Austria

Bayer Austria ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des weltweit tätigen Bayer-Konzerns mit Kernkompetenzen auf den Gebieten Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das Life-Science Unternehmen beschäftigt in Österreich rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist verantwortlich für Marketing, Vertrieb, klinische Studien sowie technische und medizinische Beratung für Bayer-Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter www.bayer.at.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Presse-Information kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von Bayer beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Bayer in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf der Bayer-Webseite www.bayer.com/de zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.