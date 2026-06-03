Volkshilfe Wien startet Fetzenlaberl Charity Turnier – Fußball gegen Kinderarmut

Wien (OTS) -

Die Volkshilfe Wien setzt ein starkes Zeichen gegen Kinderarmut: Am 2. Juni fand im Café Stein das Kick-Off für das Fetzenlaberl Charity-Turnier statt – einem FußballTurnier, das wirkt: Die Erlöse fließen gänzlich in die Rudolf Hundstorfer Sportinitiative,

die armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Sport und Bewegung ermöglicht – unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familie. Alle Infos zum Turnier auf: www.fetzenlaberl.at



Prominente Unterstützung



Das Turnier trägt starke Namen: Als Schirmherr und Schirmfrauen stehen der Initiative Herbert Prohaska, Irene Fuhrmann und LAbg. Yvonne Rychly (Sportsprecherin SPÖ Wien) zur Seite. Volkshilfe Wien Präsident Michael Häupl und Geschäftsführerin Tanja Wehsely unterstreichen die gesellschaftliche Bedeutung des Projekts.



Stimmen zum Projekt:



„Es ist eine Frage der Fairness: Sport darf nicht vom Geldbeutel der Eltern abhängen. Mit dem Fetzenlaberl Charity Turnier helfen wir konkret, Ausrüstung und Vereinsbeiträge für jene zu finanzieren, die es besonders schwer haben. Denn jedes Kind verdient die Chance, Teil eines Teams zu sein und dazuzugehören." Michael Häupl & Tanja Wehsely,

Präsident & Geschäftsführung Volkshilfe Wien.



„Irgendwann hat jeder Fußballer klein angefangen – manche mit einem Lederball, manche mit einem selbst gebastelten Fetzenlaberl. Aber alle hatten denselben Traum: einmal am Platz stehen. Diesen Traum wollen wir für armutsgefährdete Kinder möglich machen." Herbert Prohaska, Schirmherr Volkshilfe Fetzenlaberl Charity Turnier.



„Durch den Fußball habe ich unvergessliche Momente erfahren dürfen, Freundschaften geschlossen, Ausgleich und Berufung in ihm gefunden. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass der Sport eine enorme Kraft hat, Menschen zu verbinden und zu stärken. Mit dem Fetzenlaberl Turnier können wir vielen Kindern neue Chancen und Perspektiven für ihr Leben eröffnen." Irene Fuhrmann, ehem. Nationaltrainerin & Schirmfrau

Volkshilfe Fetzenlaberl Charity Turnier.



„Sport hat die Kraft, die Welt junger Menschen zu verändern. Er gibt Mut, Selbstvertrauen und Disziplin, um mehr aus sich selbst zu machen. Sport schafft Integration, Vielfalt und gelebten Zusammenhalt." LAbg. Yvonne Rychly, Sportsprecherin SPÖ Wien &

Schirmfrau Volkshilfe Fetzenlaberl Charity Turnier.



Kinderarmut in Österreich – eine unterschätzte Realität



Jedes vierte Kind in Österreich ist armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Rund 118.000 Kinder unter 16 Jahren können aus finanziellen Gründen nicht an Sportangeboten teilnehmen. Vereinsbeiträge, Ausrüstung und Freizeitkosten werden zur unüberwindbaren Hürde – dabei ist Sport weit mehr als Bewegung: Er stärkt Körper und Geist, schafft soziale Bindungen und eröffnet echte Zukunftschancen.



Das Turnier



Am 24. April 2027 treffen am Postsportplatz in der Roggendorfgasse 2, 1170 Wien, 16 Unternehmens-Teams in einem kompakten Turnier-Format aufeinander. Den Auftakt bildet ein medienwirksames Prominenten-Spiel mit Legenden und bekannten Persönlichkeiten. Der Spieltag endet mit der Verleihung des Fetzenlaberl-Pokals und einer Afterparty.



Teilnehmer*innen gesucht



Unternehmen können das Turnier mit verschiedenen Sponsoring-Paketen unterstützen – mit oder ohne eigenem Spielteam. Alle Infos unter www.fetzenlaberl.at



Fotos vom Event



Hier finden sie unsere Fotos vom Kickoff:

https://drive.google.com/drive/folders/1eU4UH46Lc8ee_a8FCM_ZFkpYpy9stNy1

Foto-Credits „Volkshilfe/Kücükcay“



