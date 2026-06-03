Bundesimmobilientag 2026: Immobilienbranche blickte in Bad Ischl auf „The Next Normal“

Ischl (OTS) -

Der 51. WKO Bundesimmobilientag brachte von 02. bis 03. Juni 2026 die österreichische Immobilienbranche in Bad Ischl zusammen. Drei Tage lang standen Austausch, Zukunftsfragen, fachliche Impulse und persönliche Begegnungen im kaiserlichen Ambiente im Mittelpunkt.

Bad Ischl wurde Anfang Juni zum Treffpunkt der österreichischen Immobilienwirtschaft. Der 51. WKO Bundesimmobilientag versammelte mehr als 300 Gäste aus Immobilienwirtschaft, Politik, Wirtschaft und Interessenvertretung und bot unter dem Leitthema „The Next Normal – Die neue Realität der Immobilienwirtschaft“ einen umfassenden Blick auf jene Themen, die die Branche aktuell bewegen und künftig prägen werden. Der große Zuspruch machte deutlich: Der Bundesimmobilientag war ein voller Erfolg und zeigte einmal mehr, wie wichtig der gemeinsame Austausch über die neue Realität der Immobilienwirtschaft ist.

Auftakt und erster Kongresstag in Bad Ischl

Den Auftakt bildete bereits am Montag, 01. Juni, das Pre-Opening Event im Hotel Grand Elisabeth. In exklusivem Rahmen kamen Sponsor:innen, Partner:innen und Vertreter:innen der Branche erstmals zusammen und nutzten den Abend für Gespräche, Networking und einen gemeinsamen Start in den Bundesimmobilientag. Das besondere Ambiente des Hotels setzte dabei den passenden Rahmen für die Veranstaltungstage in Bad Ischl.

Am Dienstag, 02. Juni, startete der erste Kongresstag im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl. Im Mittelpunkt standen aktuelle wirtschaftliche, gesellschaftliche und branchenspezifische Entwicklungen. Stefan Fink eröffnete mit makroökonomischen und finanzwirtschaftlichen Perspektiven und ordnete zentrale Rahmenbedingungen für die Immobilienwirtschaft ein. Weitere Impulse widmeten sich unter anderem klimaresilientem Bauen, Naturgefahrenmanagement, ESG, gesellschaftlichen Trends, Kommunikation, Recht und Politik sowie der Frage, wie Veränderung aktiv gestaltet werden kann.

Mit Beiträgen von Michael Stur, Paul Eiselsberg, Markus Hengstschläger, Iris Einwaller-Probst, Christoph Kothbauer und Hans Starl wurde die breite inhaltliche Ausrichtung des diesjährigen Bundesimmobilientags deutlich. Die Vorträge zeigten, dass die Immobilienwirtschaft vor vielfältigen Herausforderungen steht, zugleich aber zahlreiche Chancen hat, neue Entwicklungen aktiv aufzugreifen und zukunftsorientierte Lösungen zu gestalten.

Auch die Aussteller- und Sponsoringflächen waren ein wichtiger Bestandteil des Branchentreffens und boten den Gästen zusätzliche Möglichkeiten zum Austausch. Unterstützt wurde der Bundesimmobilientag unter anderem von den Presenting Partnern DER STANDARD und ImmoMarktPlatz. Besondere Akzente setzten zudem EnerCube mit einem HeizCube vor dem Kongresshaus sowie das Autohaus Scheinecker mit zwei Fahrzeugen für Probefahrten.

Kaiserabend und fachlicher Abschluss

Ein besonderer Höhepunkt war der Kaiserabend am Dienstagabend in den Kaiserlichen Stallungen. In stimmungsvollem Ambiente, mit Flying Dinner, Musik und sommerlicher Atmosphäre stand der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Der Abend bot den Gästen die Möglichkeit, Gespräche des Kongresstages fortzuführen, neue Kontakte zu knüpfen und den Bundesimmobilientag in besonderer Umgebung gemeinsam ausklingen zu lassen. Auch die Fahrt mit dem Kaiserzug durch Bad Ischl unterstrich den besonderen Charakter des Rahmenprogramms.

Zweiter Kongresstag: Wirtschaft, KI und Ausblick

Am Mittwoch, 03. Juni, wurde der Kongress mit weiteren zukunftsrelevanten Themen fortgesetzt. Christoph Badelt beleuchtete die Zukunft von Wirtschaft und Staatsfinanzen in Österreich und zeigte auf, welche Entwicklungen für Standort, Wirtschaft und Immobilienbranche von Bedeutung sind. Anna Kofler widmete sich dem Thema Künstliche Intelligenz und machte sichtbar, welche neuen Möglichkeiten digitale Technologien für die Branche eröffnen können. Den inhaltlichen Abschluss setzte Bernd Hufnagl mit seinem Vortrag „Vom Müssen zum Wollen“, in der Motivation, Stress und gesunde Leistungsfähigkeit im Mittelpunkt standen.

„ Wir freuen uns sehr, dass der Bundesimmobilientag in Bad Ischl so großen Zuspruch gefunden hat. Mehr als 300 Gäste, ein starkes Programm und viele persönliche Begegnungen haben gezeigt, welchen Stellenwert dieses Branchentreffen für die Immobilienwirtschaft hat. Bad Ischl war dafür der ideale Rahmen und wir blicken auf sehr erfolgreiche Veranstaltungstage zurück “, so Mario Zoidl, Fachgruppenobmann Immobilien und Vermögenstreuhänder der WKO Oberösterreich.

Mit dem 51. WKO Bundesimmobilientag setzte die Branche ein starkes Zeichen für Dialog, Vernetzung und Zukunftsorientierung. Die Veranstaltung machte deutlich, dass „The Next Normal“ für die Immobilienwirtschaft nicht nur Veränderung bedeutet, sondern auch die Chance, Entwicklungen aktiv mitzugestalten.

Zum Abschluss wurde auch der Blick auf das kommende Jahr gerichtet: Nach Bad Ischl führt der Bundesimmobilientag 2027 nach Salzburg. Roman Oberndorfer, Fachverbandsobmann Immobilien und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich und Gastgeber des kommenden Bundesimmobilientags, freut sich bereits auf die Fortsetzung: „ Der Bundesimmobilientag in Bad Ischl hat eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll der persönliche Austausch innerhalb unserer Branche ist. Ich danke den Gastgebern in Oberösterreich für diese gelungene Veranstaltung und freue mich, die österreichische Immobilienwirtschaft am 10. und 11. Juni 2027 in Salzburg begrüßen zu dürfen. “

Save the Date: Der nächste WKO Bundesimmobilientag findet 2027 am 10. und 11. Juni in Salzburg statt. Weitere Informationen folgen unter www.bundesimmobilientag.at.

Über den 51. WKO Bundesimmobilientag

Mit dem WKO Bundesimmobilientag veranstaltet der Fachverband der Immobilien und Vermögenstreuhänder der Wirtschaftskammer Österreich eines der zentralen Branchentreffen der österreichischen Immobilienwirtschaft. Am 02. und 03. Juni 2026 versammelte die Veranstaltung in Bad Ischl Vertreter:innen aus Immobilienbranche, Politik, Wirtschaft und Interessenvertretung zum Austausch über aktuelle Themen, künftige Entwicklungen und zentrale Fragestellungen der Branche. Ein besonderer Dank gilt den Presenting Partnern DER STANDARD und Immo Marktplatz, die den 51. WKO Bundesimmobilientag 2026 unterstützt und begleitet haben.

Weitere Informationen unter www.bundesimmobilientag.at