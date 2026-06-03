Demokratie im Klassenzimmer: Schulsprecher*innen im Rathaus für starkes Engagement ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Rund 150 Jugendliche und Lehrkräfte feierten im Wappensaal den Abschluss des Netzwerkjahres „Schüler*innen-Mitgestaltung“ (SMG). Neben feierlichen Zertifikatsverleihungen stand der Austausch über Mitbestimmung im Fokus. Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling bedankt sich herzlich für den großen Einsatz der Jugendlichen.



Nicht abwarten, sondern anpacken: Unter diesem Motto versammelten sich heute rund 100 Schulsprecher*innen aus Wiener Pflichtschulen sowie 50 begleitende Vertrauenslehrkräfte im Wiener Rathaus. Die feierliche Abschlussveranstaltung des Netzwerks „Schüler*innen-Mitgestaltung“ (SMG) markiert das Ende eines intensiven Arbeitsjahres, in dem Schüler*innen gelernt haben, ihre Stimme wirksam einzusetzen, Projekte anzugehen und Schule aktiv mitzugestalten.

Gelebte Demokratie und Brückenbauen an Wiens Schulen

Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling lobt das Engagement der Jugendlichen: „Sie haben im vergangenen Schuljahr nicht darauf gewartet, dass andere etwas verändern, sondern haben selbst Verantwortung übernommen. Dieses Engagement zählt und Wien braucht junge Menschen, die Haltung zeigen und unsere Stadt mitgestalten. Schulsprecher*innen gestalten Schule nicht nur mit, sie zeigen, dass Demokratie im Alltag beginnt. Dafür möchte ich allen danken – für die Zeit, die Energie und den großartigen Einsatz im vergangenen Schuljahr.“ Ein besonderer Dank der Vizebürgermeisterin gilt auch den Lehrkräften, die als Mentor*innen Freiräume für die Ideen der Jugendlichen schaffen.

Schule als lebendiger Ort der Gemeinschaft

Als Anerkennung für ihren Einsatz überreichten Patrik Wolf, Schulqualitätsmanager der Bildungsdirektion Wien und WIENXTRA-Geschäftsführer Vucko Schüchner jede*m Jugendlichen persönlich ein Zertifikat.

Patrik Wolf unterstrich, wie sehr die Arbeit der Jugendlichen den Schulalltag abseits von Noten und Lehrplänen bereichert: „Demokratie ist nur dann möglich, wenn Menschen bereit sind, sich aktiv einzubringen und Verantwortung zu übernehmen. Die Arbeit unserer Schülervertreterinnen und Schülervertreter macht Demokratie im Schulalltag erlebbar und lebendig. Für dieses Engagement möchte ich mich persönlich und im Namen der Bildungsdirektion für Wien herzlich bedanken. Die Leistungen der Schülervertreterinnen und Schülervertreter verdienen große Anerkennung und zeigen, wie viel durch Einsatz, Zusammenarbeit und Beteiligung erreicht werden kann.“

Starksein bedeutet auch, Unterstützung annehmen

Das Netzwerk „Schüler*innen-Mitgestaltung“ wird von WIENXTRA in enger Kooperation mit der Bildungsdirektion Wien getragen. Es bietet Jugendlichen und Lehrkräften das ganze Jahr Unterstützung und Vernetzung.

WIENXTRA-Geschäftsführer Vucko Schüchner hebt hervor, dass zum Engagement auch das Wissen um die eigenen Grenzen gehört: „Es ist beeindruckend zu sehen, wie viel Energie Jugendliche in ihre Schusprecher*innen-Rolle stecken. Wichtig ist aber: Niemand muss alles alleine schaffen. Wahre Stärke bedeutet auch zu wissen, wann man Unterstützung annehmen darf. Ob Vertrauenslehrkräfte, Schulsozialarbeit oder externe Angebote wie die anonyme WIENXTRA-Jugendinfo – Hilfe zu suchen ist ein Zeichen von Reife. Wir wünschen den Jugendlichen, dass sie ihren Mut und ihre Begeisterung auch über das Schuljahr hinaus beibehalten.“

Alle Angebote für Schulvertreter*innen und Lehrpersonen gibt es unter wienxtra.at/schulevents/smg/