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Einladung PK - Jeder zweite Krebs bei Männern bald Prostatakrebs: Organisiertes Screening kann Sterblichkeit um mehr als die Hälfte senken
In Österreich erkrankt jeder achte Mann im Laufe seines Lebens an Prostatakrebs. Ein strukturiertes nationales Screening-Programm könnte dazu beitragen, Tumore frühzeitig zu erkennen und die Sterblichkeitsrate um mehr als die Hälfte zu senken.
Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert die Details einer zielgerichteten Teststrategie sowie das damit verbundene Einsparungspotenzial.
Ihre Gesprächspartner*innen sind:
- Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte
- Shahrokh F. Shariat, Vorstand der Universitäts-Klinik für Urologie am AKH Wien, Leiter des Comprehensive Cancer Center am AKH Wien
Datum: Mittwoch, 10. Juni 2026, 10.00 Uhr
Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, VAZ, 1. Stock
Bitte um Voranmeldung unter [email protected]
Für Parkplätze in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW.
Rückfragen & Kontakt
Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]
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