  • 03.06.2026, 15:06:03
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  • OTS0159

Einladung PK - Jeder zweite Krebs bei Männern bald Prostatakrebs: Organisiertes Screening kann Sterblichkeit um mehr als die Hälfte senken

Wien (OTS) - 

In Österreich erkrankt jeder achte Mann im Laufe seines Lebens an Prostatakrebs. Ein strukturiertes nationales Screening-Programm könnte dazu beitragen, Tumore frühzeitig zu erkennen und die Sterblichkeitsrate um mehr als die Hälfte zu senken.
Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien präsentiert die Details einer zielgerichteten Teststrategie sowie das damit verbundene Einsparungspotenzial.

Ihre Gesprächspartner*innen sind:

  • Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien und Obfrau der Kurie niedergelassene Ärzte
  • Shahrokh F. Shariat, Vorstand der Universitäts-Klinik für Urologie am AKH Wien, Leiter des Comprehensive Cancer Center am AKH Wien

Datum: Mittwoch, 10. Juni 2026, 10.00 Uhr
Ort: Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, VAZ, 1. Stock

Bitte um Voranmeldung unter [email protected]

Für Parkplätze in der Garage der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, 1010 Wien, Weihburggasse 10-12, bitte unbedingt Aviso an die Pressestelle, Tel.: 515 01/1223 DW.

Rückfragen & Kontakt

Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien
Mag. Katharina Hemmelmair
Telefon: 06649697506
E-Mail: [email protected]

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