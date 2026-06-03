UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück

Wien (OTS) -

Ꞓ 56,4 Mio. werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt

Eigenkapital bleibt unverändert und Eigenkapitalquote verbleibt in der Bandbreite von 30% - 35%

UBM Development AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch ausstehenden Ꞓ 56,4 Mio. der Hybridanliehe 2021, eine tief nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig zurückführen. Die Emission von Ꞓ 100 Mio. im Jahr 2021 richtete sich neben österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an internationalen Investoren. Bereits im Mai 2025 wurden Ꞓ 43,6 Mio. der Hybridanleihe 2021 in die UBM Green Hybridanleihe 2025 getauscht.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten Transparenzanforderungen.