  • 03.06.2026, 14:58:32
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  • OTS0155

ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung

Am 8. Juni um 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, bestellt der ORF-Stiftungsrat die neue ORF-Generaldirektorin oder den neuen ORF-Generaldirektor für die nächste Periode von 2027 bis 2031. Nur wenige Tage vor der Entscheidung präsentieren die Bewerberinnen und Bewerber für die ORF-Generaldirektion ihre Ideen und Konzepte – und stellen sich dabei in „ORF-Wahl 26: Vor der Entscheidung“ am Montag, dem 8. Juni, um 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON den kritischen Fragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Publikum und Mitgliedern der ORF-Gremien. Durch die Sendung führt ORF-III-Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittlbacher, Reiner Reitsamer holt die Fragen aus dem Publikum ein.

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