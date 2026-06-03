Grüne Wien/Huemer ad WPPA-Tätigkeitsbericht: „Weiterer Beleg für teils verheerende Zustände“

Wien (OTS) -

„Der Jahresbericht der Wiener Pflege-, Patientinnen- und Patientenanwaltschaft (WPPA) ist ein weiterer Beleg für die teils verheerenden Zustände im Wiener Gesundheitssystem. Die gravierenden Probleme sind weiterhin ungelöst, keine Verbesserungen spürbar und die Zwei-Klassenmedizin ungebremst“, so Barbara Huemer, Gesundheitssprecherin der Wiener Grünen, anlässlich des heute präsentierten Berichts. „Der Bericht zeichnet ein Bild von erschütternden Beispielen von Fehlbehandlungen und Diagnosefehlern. Der nach wie vor eklatante Personalmangel führt dazu, dass sich dieses Problem nur noch weiter verschärft“, so Huemer.

Besonders fatal seien die unglaublich langen Wartezeiten, gerade für Kinder und Jugendliche und hier insbesondere für jene mit Entwicklungsstörungen, so Huemer weiter. Dass seit der Gründung des Autismus-Therapiezentrums bereits über 1000 Kinder und Jugendliche einfach abgelehnt wurden, sei schlichtweg inakzeptabel. Scharfe Kritik kommt von den Grünen auch zur weiterhin völlig unzureichenden Versorgung von ME/CFS-Patient:innen. „Tausende Menschen bleiben hier noch immer unversorgt, das ist ein untragbarer Zustand“, hält Huemer fest.

Gastpatient:innenstreit weiterhin ungelöst

Erneut wiederholen die Wiener Grünen auch ihre Forderung nach eines bundesländerübergreifenden Gesundheitsverbund. „Eine Finanzierung aus einem Topf für die Ostregion, die das Wohl aller Patient:innen in den Mittelpunkt stellt, wäre ein wichtiger Schritt“, so Huemer. Schon zu Beginn letzten Jahres haben die Grünen ein entsprechendes Modell für eine Gesundheitsregion Ost nach Vorbild des Verkehrsverbundes gefordert.

„Das Wiener Gesundheitssystem ist in Schieflage und die Rechnung für diese Zustände zahlen alle Wiener:innen. Bei vielen regt sich ein mulmiges Gefühl im Bauch, dass die E-Card im Zweifelsfall nicht mehr reicht. Die Gewissheit, dass einem im Krankheitsfall sicher gut geholfen wird, ist uns in Wien abhandengekommen“, so Huemer abschließend.