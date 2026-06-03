Vier Vorbilder für nachhaltige Mobilität ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Im Rahmen der klimaaktiv Konferenz 2026 wurden am 02. Juni 2026 vier herausragende Projekte der EUROPÄISCHEN MOBILITÄTSWOCHE ausgezeichnet. Der Österreichische Mobilitätswochenpreis 2025 geht an Krems an der Donau, Landeck, die Klima- und Energiemodellregion „KEM Fit für 2050“ sowie an die Volksschule und Sportmittelschule Altenmarkt.

Die Preisträger:innen haben das Jahresmotto 2025 „Mobilität für alle“ besonders überzeugend umgesetzt: mit kreativen Aktionen, regionaler Zusammenarbeit und konkreten Maßnahmen, die nachhaltige Mobilität im Alltag sichtbar und erlebbar machen. Krems überzeugte mit einem gemeindeübergreifenden Programm in Zusammenarbeit mit Mautern, Furth und Rohrendorf, Landeck stellte sichere Schulwege und Teilhabe in den Mittelpunkt, die KEM „Fit für 2050“ machte mit der Videokampagne „Radlhödn und Radlhödinnen“ Alltagsradeln sichtbar, und die Volksschule und Sportmittelschule Altenmarkt begeisterten mit Mobilitätsbildung unter dem Motto „GEHmeinsam mobil“. Mehr Informationen finden Sie hier.

Auch 2026 setzt die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE wieder einen klaren Schwerpunkt: Unter dem Motto „Mobilität für alle Generationen“ stehen kind- und senior:innengerechte Wege, sichere Mobilitätsangebote und faire Teilhabe für Menschen jeden Alters im Fokus.

Die EUROPÄISCHE MOBILITÄTSWOCHE findet jedes Jahr von 16. bis 22. September statt und ist die weltweit größte Kampagne zur Förderung aktiver und nachhaltiger Mobilität. In Österreich wird sie vom Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur initiiert und national von klimaaktiv mobil umgesetzt. Städte, Gemeinden, Regionen, Bildungseinrichtungen und Organisationen machen dabei mit Aktionen vor Ort sichtbar, wie klimafreundliche Mobilität im Alltag gelingen kann.