Der Juni im Cinema Paradiso Baden

St. Pölten (OTS) -

Bevor das Cinema Paradiso Baden am 17. Juli für drei Wochen sein Open Air Kino am Theaterplatz öffnet, bietet der Juni indoor noch vielfältige Filmspecials und Live-Events: So wartet am 9. Juni in Kooperation mit dem „Beethoven Frühling“ vor Giuseppe Tornatores Dokumentarfilm „Ennio Morricone – Der Maestro“ eine Einführung zum Film von Dorothy Khadem-Missagh. Am 10. Juni folgen Michael Köhlmeier und Hans Theessink, die in der mit Musik kombinierten Lesung „Westernhelden“ mit Stimme und Gitarre in das Leben im Wilden Westen eintauchen.

Bereits seit 1. Juni laufen zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe die „Marilyn Monroe – Filmfesttage“ inklusive „Das verflixte 7. Jahr“, „Vor dem neuen Tag“, „Fluss ohne Wiederkehr“ und „Manche mögen‘s heiß“ (bis 19. Juli). Zum Einstimmen auf die diesjährige Regenbogenparade in Baden am 20. Juni setzt „Im Fokus: Baden Pride“ ein Zeichen für Gleichberechtigung und ein tolerantes und weltoffenes Miteinander: Zu sehen sind dabei am 7. Juni „Die jüngste Tochter“, am 14. Juni „All of Us Strangers“, am 15. Juni „FTWTF“ und am 20. Juni „The History of Sound“.

Am 23. Juni bringt „Im Fokus Weltflüchtlingstag“ den deutschen Dokumentarfilm „Kein Land für Niemand – Abschottung eines Einwanderungslandes“ von Max Ahrens und Maik Lüdemann, bereits zuvor am 20. Juni „Auf Wolle sieben – Stricken im Paradiso“ Gurinder Chadhas Sportkomödie „Kick It Like Beckham“ aus dem Jahr 2002. Das Film-Café serviert wieder an den Montag-Nachmittagen Kaffee und Kuchen und dazu die Streifen „Der Teufel trägt Prada 2“ (8. Juni), „Paris Murder Mystery“ (15. Juni), „Die reichste Frau der Welt“ (22. Juni) und „Ticket ins Leben“ (29. Juni). Nicht zuletzt werden auch ausgesuchte Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft in der Cinema Bar übertragen.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02252/256225 und www.cinema.paradiso.at/baden.