JUNOS Studierende: Kein Platz für aggressive Agitation gegen Israel an der Uni Wien

Wien (OTS) -

Die JUNOS Studierenden verurteilen die bei der Studierendenversammlung der Universität Wien eingebrachten Anträge zu Palästinasolidarität und Antimilitarismus aufs Schärfste. Unter dem Deckmantel von Menschenrechten wird darin ein radikales antiisraelisches Programm formuliert: Akademischer Boykott israelischer Institutionen, Abbruch der Partnerschaft mit der Hebrew University of Jerusalem, Rückzug aus Forschungsprojekten mit israelischer Beteiligung und die Ablehnung der IHRA-Definition von Antisemitismus.

“Was hier als Palästinasolidarität verkauft wird, ist ein Frontalangriff auf Wissenschaftsfreiheit, jüdische Sicherheit und Österreichs historische Verantwortung. Wer israelische Universitäten pauschal unter Genozidverdacht stellt und akademisch isolieren will, betreibt keine differenzierte Kritik, sondern befeuert Israelhass”, erklärt Elena Hofer, UV-Mandatarin der JUNOS Studierenden Uni Wien.

Besonders problematisch sei die Relativierung von Antisemitismus. “Antisemitismus ist nicht erst dann Antisemitismus, wenn er von rechts kommt. Er bleibt auch dann Antisemitismus, wenn er sich linksradikal, antiimperialistisch oder akademisch verklausuliert tarnt. Wer das leugnet, lässt jüdische Studierende im Stich”, so Hofer.

Auch die Forderung, Polizei und Verfassungsschutz vom Campus fernzuhalten, sei völlig verantwortungslos. “Eine Universität ist kein rechtsfreier Raum für politische Einschüchterung. Jüdische und israelische Studierende müssen sich an der Uni Wien sicher fühlen können. Ohne Wenn und Aber”, fordert Lorenzo Friedli, Hochschulvorsitzender der JUNOS Studierenden Uni Wien.

“Österreichs Verantwortung endet nicht am Eingang der Universität. Israelhass, akademischer Boykott und antisemitische Relativierungen haben an unseren Hochschulen keinen Platz”, schließt Friedli.