„NÖ Finanzführerschein“: Gemeinsames Projekt von AK, Land NÖ und Schuldnerberatung verlängert

St. Pölten (OTS) -

Die Arbeiterkammer Niederösterreich, das Land Niederösterreich und die Schuldnerberatung NÖ setzen ihre erfolgreiche Zusammenarbeit beim Projekt „NÖ Finanzführerschein“ auch heuer fort. Ziel des Projekts ist es, Schülerinnen und Schüler an Polytechnischen Schulen frühzeitig für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu sensibilisieren und wichtige Kompetenzen für den finanziellen Alltag zu vermitteln. Bereits zahlreiche Jugendliche in Niederösterreich haben den Finanzführerschein in den letzten Jahren erfolgreich absolviert. „Finanzielle Bildung ist eine wichtige Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben. Junge Menschen können so früh lernen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen“, so AK Niederösterreich-Vizepräsidentin Angela Fischer, Landesrätin Mag.ª Christiane Teschl-Hofmeister, Landesrätin Eva Prischl, Michael Lackenberger von der Schuldnerberatung NÖ, Mag. Karl Fritthum von der Bildungsdirektion NÖ und AK Niederösterreich-Direktorin Mag.ª Bettina Heise. In feierlichem Rahmen erhielten nun rund 200 Schülerinnen und Schüler aus sieben Polytechnischen Schulen im Arbeitnehmer:innenzentrum St. Pölten ihre Zertifikate überreicht.

„Gerade junge Menschen kurz vor dem Einstieg ins Berufsleben müssen gut darauf vorbereitet sein, sicher mit ihrem ersten eigenen Einkommen umgehen zu können, besonders angesichts steigender Lebenshaltungskosten und der anhaltenden Teuerung“, betont AK Niederösterreich-Vizepräsidentin Angela Fischer. Finanzbildung schon in jungen Jahren sei deshalb ein wichtiger Schwerpunkt der AK Niederösterreich. „Dazu kommt: Online-Shopping und Social Media beeinflussen Konsumentscheidungen heute stärker denn je. Genau deshalb wollen wir junge Menschen früh über mögliche Risiken aufklären und setzen deshalb auf den NÖ Finanzführerschein“, so Fischer.

Auch das Land Niederösterreich sieht in der Fortsetzung der erfolgreichen Kooperation einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Finanzbildung im Bundesland. „Mit dem Start des Finanzführerscheins im Jahr 2023 hat das Land Niederösterreich früh ein wichtiges Zeichen für mehr Finanzbildung bei jungen Menschen gesetzt. Gerade in herausfordernden Zeiten ist es entscheidend, Jugendliche auf den verantwortungsvollen Umgang mit Geld vorzubereiten und sie für ein selbstbestimmtes Leben zu stärken. Danke an die Arbeiterkammer und das Team der Schuldnerberatung, die uns als kompetente Partner für dieses Projekt zur Seite stehen“, sagt Landesrätin Mag.ª Christiane Teschl-Hofmeister.

„Finanzielle Bildung ist ein wichtiger Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben. Wer schon in jungen Jahren lernt, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen, schafft die Grundlage für kluge finanzielle Entscheidungen und kann Risiken wie Überschuldung frühzeitig vermeiden. Mein herzlicher Dank gilt der Arbeiterkammer Niederösterreich, der Schuldnerberatung Niederösterreich sowie allen Beteiligten, die dieses wertvolle Angebot ermöglichen. Den frischgebackenen Besitzerinnen und Besitzern des Finanzführerscheins gratuliere ich sehr herzlich und wünsche ihnen, dass sie ihr erworbenes Wissen erfolgreich im Alltag einsetzen können“, so Landesrätin Eva Prischl.

„In der Schuldnerberatung erleben wir immer wieder, dass finanzielle Probleme oft schon in jungen Jahren ihren Anfang nehmen. Online-Shopping, Ratenkäufe und digitale Bezahlmöglichkeiten machen Konsum heute einfacher denn je. Umso wichtiger ist es, Jugendliche frühzeitig dabei zu unterstützen, verantwortungsvoll mit Geld umzugehen und finanzielle Entscheidungen bewusst zu treffen. Der NÖ Finanzführerschein vermittelt dafür wertvolles Wissen, das junge Menschen im Alltag und später im Berufsleben gut gebrauchen können“, sagt Michael Lackenberger, Geschäftsführer der Schuldnerberatung Niederösterreich.

„Mit dem NÖ Finanzführerschein gelingt es, Jugendlichen grundlegende finanzielle Kenntnisse zu vermitteln, um den verantwortungsvollen Umgang mit Geld zu stärken und sie vor möglichen Schuldenfallen zu schützen“, betont Bildungsdirektor für Niederösterreich Mag. Karl Fritthum.

„Der Erfolg des NÖ Finanzführerscheins zeigt, wie wichtig die Zusammenarbeit von AK Niederösterreich, Land Niederösterreich und Schuldnerberatung NÖ ist“, betont AK Niederösterreich-Direktorin Mag.a Bettina Heise. „Wir unterstützen die finanzielle Bildung junger Menschen gerne, damit sie selbstständig gute Entscheidungen treffen lernen und gar nicht erst in die Schuldenfalle geraten.“