Juni im „Haus für Natur“ in St. Pölten: Ab in den Museumsgarten

St. Pölten (OTS) -

Das „Haus für Natur“ im Museum Niederösterreich in St. Pölten lädt im Juni dazu ein, die heimische Tierwelt im Museumsgarten zu entdecken – mit Museumstouren für Groß und Klein sowie den beliebten „Tierischen Dienstagen“. Dabei wird der Museumsgarten im Museum Niederösterreich wieder zum zentralen Erlebnisraum. Zahlreiche Tierarten aus dem „Haus für Natur“ sind nun in ihren naturnah gestalteten Außenanlagen zu beobachten. Besucherinnen und Besucher können die warme Jahreszeit nutzen, um heimische Tiere im Freien zu entdecken – und gleichzeitig den Garten als Ort zum Verweilen, Spielen und Entspannen genießen.

Eine besondere Bewohnerin im Museumsgarten ist die Europäische Sumpfschildkröte – die einzige in Österreich heimische Schildkrötenart und laut Roter Liste vom Aussterben bedroht. Gemeinsam mit weiteren Arten lebt sie im Bereich des Au-Tümpels und in angrenzenden Lebensräumen, die ihren natürlichen Bedingungen nachempfunden sind. Passend dazu finden im Juni wieder die beliebten „Tierischen Dienstage“ statt: Nicht nur die Sumpfschildkröte, sondern auch Würfelnattern, Zaun- und Smaragdeidechsen können in Außenterrarien und dem Außenbiotop bei kommentierten Fütterungen beobachtet werden. Beim „Tierischen Dienstag“ geht es außerdem durch das „Haus für Natur“: Bei einer Führung mit Fokus auf den Zoobereich warten auf junge Besucherinnen und Besucher weitere spannende tierische Begegnungen.

Außerdem bietet das „Haus für Natur“ wie gewohnt auch im Juni jeden Samstag, Sonntag sowie am Feiertag, Donnerstag, 4. Juni, wechselnde Museumstouren an. Die Museumstouren durch die Sonderausstellung „Tiere der Nacht“ finden samstags um 13 Uhr sowie sonntags und an Feiertagen um 11 Uhr statt. Die Museumstouren durch die Dauerausstellung starten samstags um 15 Uhr sowie sonn- und feiertags um 14 Uhr.

Am Sonntag, 7. Juni, lädt das „Haus für Natur“ zum „Sonntag im Museum“ ein. Wie immer gibt es ab 13 Uhr wechselnde Bastel-Highlights aus dem Fundus der Kreativwerkstatt. Die Mikroshow um 15.30 Uhr bietet die Gelegenheit, unter dem Hochleistungsmikroskop die Welt der kleinsten Lebewesen zu entdecken. Der Eintritt ist im regulären Museumseintritt enthalten. Bei den familiengerechten Museumstouren kann man mit den Kulturvermittlerinnen und Kulturvermittlern noch tiefer in die Ausstellungen eintauchen.

Nähere Informationen bei Amadea Horvath, Öffentlichkeitsarbeit & Kommunikation Museum Niederösterreich, Mobiltelefon +43 664 604 99-943, E-Mail [email protected], www.museumnoe.at