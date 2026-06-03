Ein Jahr nach dem Amoklauf in Graz dokumentiert „Das Leben danach“ die Wege der Betroffenen

Wien (OTS) -

„Das Leben danach“ dokumentiert ein Jahr nach dem Amoklauf am BORG Dreierschützengasse in Graz die Wege der Betroffenen. Zehn Tote, elf Verletzte, ein Schütze, der sich selbst richtet – und eine Gemeinschaft, die zusammenrücken muss. Betroffene und Einsatzkräfte berichten am Montag, dem 8. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON von Schock, Verlust und dem festen Entschluss, weiterzumachen.

Am 10. Juni 2025 erschüttert ein Amoklauf das BORG Dreierschützengasse in Graz. „Es gibt keinen Tag, an dem das nicht irgendeine Auswirkung hat“, so Direktorin Liane Strohmaier. Neun Schülerinnen und Schüler sowie eine Lehrerin verlieren an diesem Tag ihr Leben, bevor sich der Schütze selbst richtet. Elf weitere Personen sind zum Teil schwer verletzt. Ein Jahr danach schildern Betroffene und Einsatzkräfte das Erlebte und sprechen darüber, wie das Leben weitergehen kann, wenn plötzlich nichts mehr so ist, wie es vorher war. Wenn die gewohnte Sicherheit zerbricht und das Alltägliche seine Selbstverständlichkeit verliert.

Was am Ende bleibt, ist die tiefe Erkenntnis, dass man manches nicht ändern kann und einen Weg finden muss, selbst das Unerträgliche ins eigene Leben zu integrieren. „Niemals aufgeben“ schreibt eine Schülerin auf ein Plakat, das im Film zu sehen ist. Die Schulgemeinschaft zeigt sich in diesen Bildern – als Zeichen des Zusammenhalts und der Hoffnung. „Trauern bedeutet nicht vergessen, sondern erinnern“, so Kriseninterventionsexpertin Heidrun Nedoma in der Dokumentation von Monica Lucia Müller. Produziert wurde die ORF-Auftragsproduktion von HolyScreen Media.