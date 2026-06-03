Gemeinsam für Klimaschutz, Energiewende und Aktive Mobilität: 26 klimaaktiv Partner ausgezeichnet

Wien (OTS) -

Im Rahmen der klimaaktiv Konferenz am 2. Juni 2026 am ERSTE Campus in Wien wurden 26 klimaaktiv Partner präsentiert und für ihr Engagement ausgezeichnet. klimaaktiv Partner setzen Maßnahmen zur Reduktion von CO 2 -Emissionen, verbessern ihre Energieeffizienz, engagieren sich für klimafreundliche Mobilität, tragen zur Bewusstseinsbildung bei und unterstützen damit Klimaschutzziele sowie die Energie- und Mobilitätswende.

„Alle ausgezeichneten Projekte zeigen, wie umweltfreundliche Mobilität durch Rad- und Fußverkehr sowie Mobilitätsmanagement im Alltag gelingt. Gemeinsam schaffen wir zukunftsfitte Betriebe, Städte und Gemeinden und stärken Gesundheit, Lebensqualität sowie nachhaltiges Unterwegssein. Aktive Mobilitätsformen leisten dabei einen wichtigen Beitrag, um Ressourcen zu schonen, Kosten zu reduzieren und die Mobilitätswende weiter voranzubringen“, erklärte Mobilitätsminister Peter Hanke.

„Mit klimaaktiv setzen wir ein klares Zeichen für nachhaltiges Handeln und den Schutz unserer Lebensgrundlagen. Die ausgezeichneten Partner tragen dazu bei, Ressourcen effizient einzusetzen, Emissionen zu reduzieren und die regionale Wirtschaft zu stärken. Entscheidend ist dabei die Zusammenarbeit aller Akteurinnen und Akteure aus Wirtschaft, Gemeinden und öffentlicher Verwaltung“, so Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig.

„Die klimaaktiv Partner machen deutlich, dass Investitionen in Energieeffizienz und nachhaltige Lösungen bereits ein selbstverständlicher Teil unternehmerischer Praxis sind. Mit ihrem Engagement stärken die Betriebe den Wirtschaftsstandort Österreich, machen anderen Unternehmen Mut und leisten einen wichtigen Beitrag zur Energiewende sowie zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern“, betonte Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner.

Mit klimaaktiv zu Klimaschutz, Energie- und Mobilitätswende

Die ausgezeichneten klimaaktiv Partner kommen aus unterschiedlichen Branchen und Bereichen. Für sie sind Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein zentrales Anliegen. Ob energieeffiziente Planung und Sanierung von Gebäuden, innovative Umwelttechnik, umweltfreundliche Bau- und Dämmmaterialien, nachhaltige Mobilitätskonzepte, Bewusstseinsbildung und Klimadialog oder die Begleitung von Transformationsprozessen – sie sind Expertinnen und Experten in der Umsetzung wirkungsvoller Maßnahmen für Klimaschutz und die Energie- und Mobilitätswende. Gemeinsam mit klimaaktiv entwickeln sie bestehende Qualitätsstandards weiter und fungieren als wichtige Multiplikatoren.

Bereits mehr als 300 Unternehmen und Organisationen sind klimaaktiv Partner. Sie arbeiten mit mindestens einem klimaaktiv Programm zusammen und teilen als sichtbare Vorreiter ihr Fachwissen und ihre praktischen Erfahrungen.

Jahreskonferenz 2026: Gemeinsam zum Erfolg

Die klimaaktiv Konferenz 2026 widmete sich der Frage, welchen Beitrag Klimaschutz, Energiewende und Aktive Mobilität zur Entwicklung und Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich leisten können. Nach der Begrüßung durch Erste Bank-Vorstand Maximilian Clary und Aldringen sprach Mobilitätsminister Peter Hanke über aktuelle Herausforderungen und Lösungen für eine gemeinsame Mobilitätswende und betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Im Rahmen der Auszeichnung der klimaaktiv Partner sprachen Umwelt- und Klimaminister Norbert Totschnig und Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner über die Chancen von Klimaschutz und Energiewende sowie die Rolle von Regionen und Gemeinden bzw. Unternehmen.

Christoph Hofinger von FORESIGHT Research gab Impulse, wie sich Klimaschutz weiterhin wirksam erzählen lässt. Global Sustainability Adviser Alice Schmidt sprach in ihrer Keynote über die Anforderungen an Unternehmen und Organisationen im Umgang mit Transformationsprozessen und Unsicherheiten. Im Anschluss diskutierten Eva Kail (Expertin für gendergerechtes Planen und Bauen), Birgit Kraft-Kinz (Gründerin CEOs for Future), Peter Molnar (Bürgermeister Krems an der Donau) und Alice Schmidt über Rahmenbedingungen für nachhaltige Entwicklung in Städten, Gemeinden und Unternehmen.

Zwölf Fachsessions zeigten konkrete Ansätze aus der Praxis – etwa zu aktuellen Entwicklungen im Unternehmensbereich, innovative Lösungen im Tourismus- und Gebäudesektor, klimafitte Siedlungs- und Quartiersentwicklung sowie Mobilitätsmanagement für Unternehmen und Gemeinden.

Bildmaterial zur Auszeichnungsveranstaltung und klimaaktiv Konferenz: klimaaktiv.at/bildergalerie/klimaaktiv-konferenz-2026

Über klimaaktiv

klimaaktiv vermittelt und verbreitet das „Gewusst Wie“ zum Klimaschutz rund um die Themen Energieeffizienz, klimafitte Gebäude, erneuerbare Energieträger, Klimakommunikation, Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement. Die klimaaktiv Expertinnen und Experten bieten vielfältige Informations- und Unterstützungsangebote für Unternehmen, Gemeinden und Privatpersonen. Erfahren Sie mehr über die Ziele, Aktivitäten, Akteurinnen und Akteure: klimaaktiv.at