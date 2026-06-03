FPÖ Margareten gegen Parkplatzvernichtung in der Rüdigergasse

Wien (OTS) -

Die FPÖ Margareten spricht sich entschieden gegen die geplante Umgestaltung der Rüdigergasse im 5. Bezirk aus. Nach den bisher bekannten Plänen sollen im Zuge des Projekts rund 90 Prozent der bestehenden Parkplätze verschwinden. Für die Freiheitlichen ist das ein weiterer Angriff auf Autofahrer, Betriebe und Anrainer, die im Alltag auf ihr Fahrzeug angewiesen sind.

„Die sinnlose Vernichtung von Parkplätzen ist kein Verkehrskonzept, sondern reine grüne Ideologie auf dem Rücken der Margaretner Bevölkerung. Gerade in einem dicht verbauten Bezirk wie Margareten ist jeder Parkplatz wichtig. Wer rund 90 Prozent der Stellplätze in einer Gasse streichen will, verschärft den Parkplatzdruck mutwillig und ignoriert die Lebensrealität vieler Menschen“, so LAbg. Roland Guggenberger, Bezirksparteiobmann der FPÖ Margareten.

Besonders scharf kritisiert die FPÖ Margareten auch den Umgang mit der Opposition. Während andere Fraktionen der Bezirksvertretung bereits im Vorfeld zu einer Präsentation des Projekts eingeladen worden seien, sei die FPÖ trotz ausdrücklichen Terminansuchens außen vor gelassen worden. „Das ist ein demokratiepolitisch äußerst fragwürdiger Vorgang. Wenn ein Projekt dieser Tragweite geplant wird, müssen alle gewählten Fraktionen rechtzeitig und gleichberechtigt informiert werden. Die FPÖ Margareten wird sich jedenfalls nicht mundtot machen lassen und in den kommenden Sitzungen der Bezirksvertretung mit aller Entschlossenheit gegen dieses Vorhaben ankämpfen“, so Fritz Simhandl, Klubobmann der FPÖ Margareten.

Die Freiheitlichen werden die Anrainer in dieser Frage nicht im Stich lassen. Man werde alle parlamentarischen Möglichkeiten in der Bezirksvertretung nutzen, um gegen die geplante massive Parkplatzreduktion vorzugehen. Zugleich laden die Freiheitlichen alle vernünftigen Kräfte in der Bezirksvertretung ein, gegen diese sinnlose Vernichtung von Parkplätzen mitzuziehen.