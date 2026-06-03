SPÖ-Seltenheim: „FPÖ-Abgeordneter Thau hat sich für jedes öffentliche Amt disqualifiziert – Kickl muss handeln!“

Wien (OTS) -

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hat heute, Mittwoch, scharfe Kritik an der Untätigkeit von FPÖ-Chef Kickl in der Causa Thau geübt. „Laut Berichten der ‚Kronen Zeitung‘ und anderer Medien hat die Polizei nach einem handgreiflichen Beziehungsstreit ein Annäherungs- und Betretungsverbot gegen FPÖ-Abgeordneten Thau ausgesprochen. Diese polizeiliche Maßnahme erfolgt nicht leichtfertig, sondern die Polizei spricht dann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus, wenn ein gefährlicher Angriff auf Leben, Gesundheit oder Freiheit einer Person droht oder bereits stattgefunden hat. Dass Thau darüber hinaus auch gleich zweimal per gleichlautender Anfrage den Verein ‚Frauen*solidarität‘ ins Visier nimmt und damit die wichtige Arbeit von Frauenorganisationen diskreditiert, passt ins Bild“, so Seltenheim, für den „Thau ein Paradebeispiel für das Frauenbild der FPÖ“ ist. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „FPÖ-Abgeordneter Thau hat sich für jedes öffentliche Amt disqualifiziert. Gewalt im privaten Umfeld darf nicht toleriert werden und muss Konsequenzen haben. Doch Kickl schweigt seit über einem Monat zur Causa Thau. Wegschauen ist keine Option. Kickl muss endlich handeln und dafür sorgen, dass Thau sein Mandat zurücklegt. Aber offenbar ist das zu viel verlangt von einem, der in seinen Reden die Gewalt an Kindern glorifiziert“, erinnert Seltenheim an Kickls unsägliche 1.-Mai-Rede in Linz. Darin sehnte sich Kickl nach einer Zeit, in der noch „nachgeholfen“ werden konnte, wenn Kinder „nicht gespurt“ haben und deutete mit seiner Hand eine Watsche an. Schluss) mb/bj