Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz 2026: Weltstars, Emotionen und legendäre Konzertmomente auf der Großleinwand

Wien (OTS) -

In knapp einem Monat, von 4. Juli bis 6. September verwandelt sich der Wiener Rathausplatz wieder in Europas größte Kultur- und Kulinarikveranstaltung: Das Film Festival lädt bei freiem Eintritt zu einer einzigartigen musikalischen Weltreise ein. Auf einer 300-Quadratmeter-großen Leinwand erleben Besucher*innen in einzigartiger Atmosphäre legendäre Konzerte, herausragende Opernproduktionen sowie unvergessliche Musikproduktionen – von Pop bis Oper, von Klassik bis Musical.

Das vollständige Musikfilmprogramm ist seit heute veröffentlicht und auf filmfestival-rathausplatz.at abrufbar.

Pop & Rock – Die größten Bühnen der Welt am Rathausplatz

Im Bereich Pop zeigt das Film Festival die größten Stars der internationalen Musikszene und ikonische Live-Momente: Pünktlich zum Start des Film Festival am 4. Juli, zugleich 250. Jubiläum der Unabhängigkeit der USA gibt Bruce Springsteen den Auftakt mit dem legendärten „No Nukes Concerts“ aus 1979, das mit bisher unveröffentlichten Auftritten und neu remastertem Material einen historischen Konzertabend erlebbar macht. Es folgen Superstars wie Ed Sheeran, der mit „Jumpers For Goalposts“ als erster Solokünstler drei Abende im Wembley Stadium spielte, sowie Rihanna mit ihrer „Loud Tour“ in der Londoner O2 Arena, ein energiegeladenes Spektakel mit aufwendiger Produktion und Welthits wie „Umbrella“ und „We Found Love“.

Musiklegende Prince, dessen Tod sich heuer zum zehnten Mal jährt, ist mit dem ikonischen Konzertfilm „Sign ‘O’ The Times“ – entstanden auf dem Höhepunkt seines Schaffens – im Programm präsent. Ebenso dabei sind die Stadiongiganten Coldplay, deren Show „Live In São Paulo“ ein opulentes Konzertspektakel voller hymnischer Welthits verspricht. Auch der erst kürzlich 85 Jahre alt gewordene Bob Dylan ist vertreten: In einem starbesetzten Konzert aus dem Jahr 1992 feiert die Musiklegende gemeinsam mit internationalen Größen wie Eric Clapton und Johnny Cash ihr Bühnenjubiläum. Und schließlich begeistert Elton John mit einem spektakulären Hightech-Flügel und eindrucksvollen visuellen Inszenierungen.

Die norwegische Sängerin Aurora bringt einen atmosphärisch dichten Konzertfilm zwischen mystischer Bildwelt und ätherischem Sound auf die Leinwand, während Laufey Jazz, Klassik und Pop zu einem eleganten, orchestralen Klangbild verbindet. Besonders bewegend: Amy Winehouse‘ Konzert „I Told You I Was Trouble“, das am 23. Juli, exakt 15 Jahre nach ihrem Tod, gezeigt wird und die unvergleichliche Stimme einer viel zu früh verstorbenen Ausnahmekünstlerin würdigt. Ein emotionaler Höhepunkt ist Freddie Mercury – The Tribute Concert, bei dem Rocklegenden gemeinsam das Vermächtnis der Queen-Ikone feiern. Abgerundet wird das Pop-Programm durch The Killers – Live At The Royal Albert Hall, ein energiegeladener Indie-Rock-Meilenstein mit den größten Hits einer der prägendsten Bands ihrer Generation.



Internationale Festivals wie Glastonbury oder die Yellow Coins Gala und andere Konzerthighlights bringen weitere Stars auf die große Leinwand des Film Festivals, darunter Billie Eilish, Charli XCX, Olivia Rodrigo, Shawn Mendez, Lewis Capaldi, The 1975, Nicole Scherzinger, Lorde, Raye, Rod Stewart, Christina Aguilera, G-Dragon, Stray Kids und A$AP Rocky.

Oper – Große Stimmen, große Geschichten

Im Opernbereich entfaltet das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz seine ganze künstlerische Strahlkraft und bringt herausragende Produktionen aus den bedeutendsten Opernhäusern der Welt auf die Großleinwand.

Die Wiener Staatsoper ist als Kooperationspartner auch in diesem Jahr wieder jeden Sonntag mit einer Produktion aus dem eigenen Haus vertreten: Den Auftakt bildet „Fidelio“, Beethovens einzige Oper, die mit ihrer bewegenden Geschichte von Mut, Treue und Befreiung bis heute als eindringliches Humanitätsdrama gilt.

Ebenfalls aus der Wiener Staatsoper stammen zentrale Werke des italienischen Repertoires, darunter „La Sonnambula“, Bellinis Meisterwerk, das mit seiner unvergleichlichen Melodik eine emotionale Intensität von großer Unmittelbarkeit entfaltet. Mit „Nabucco“wiederum zeigt sich Verdi von seiner monumentalen Seite: Die Geschichte eines machthungrigen Königs, der durch seinen Fall zur Einsicht gelangt, verbindet politische Dimension mit persönlichen Schicksalen und zählt zu den eindrucksvollsten Opernerlebnissen überhaupt. Und mit „Carmen“ steht einer der berühmtesten Opernklassiker überhaupt auf dem Programm: Bizets zeitlose Geschichte über Leidenschaft, Freiheit und zerstörerische Besessenheit fesselt mit ihren ikonischen Melodien und einer der stärksten Frauenfiguren der Opernliteratur.

Nationale und internationale Spitzenproduktionen erweitern das Programm um weitere Glanzpunkte: „Falstaff“ aus der Metropolitan Opera präsentiert Verdis Alterswerk als brillante, humorvolle und zugleich tief menschliche Oper, die mit subtiler Ironie und musikalischer Raffinesse begeistert. Einen dramatischen Höhepunkt bildet „Maria Stuarda“ von den Salzburger Festspielen 2025, in dem das packende Duell zweier Königinnen zu einem intensiven musikalischen Kammerspiel von großer emotionaler Wucht verdichtet wird.

Klassik – Musikgeschichte unter freiem Himmel

Der Klassikschwerpunkt vereint legendäre Konzerte und bedeutende Jubiläen: „Die drei Tenöre – Konzert in den Caracalla-Thermen“gilt als historischer Moment, in dem Luciano Pavarotti, Plácido Domingo und José Carreras erstmals gemeinsam auftraten und Musikgeschichte schrieben.

Mit „Nikolaus Harnoncourt: Eröffnungskonzert Salzburger Festspiele“ würdigt das Festival einen der großen Dirigentenpersönlichkeiten unserer Zeit, während „125 Jahre Wiener Symphoniker: Das Geburtstagskonzert“ musikalische Tradition und Gegenwart im Goldenen Saal des Musikvereins vereint. Ein weiteres Highlight ist das „Europakonzert 2025 aus Bari“, bei dem die Berliner Philharmoniker unter Riccardo Muti ein Programm zwischen italienischem Temperament und deutscher Romantik präsentieren – ein eindrucksvolles Beispiel für die anhaltende Strahlkraft klassischer Musik.

Musical & Operette – Große Gefühle für den Sommer

Für emotionale Höhepunkte sorgt das Festival auch im Bereich Musical und Operette: Mit „Mamma Mia!“ erklingen ABBA-Hits wie „Dancing Queen“ oder „The Winner Takes It All“ in einer mitreißenden Geschichte über Liebe, Freundschaft und Lebensfreude.

Ein weiterer Höhepunkt ist „Das Phantom der Oper: 25-jähriges Jubiläum in der Royal Albert Hall“, eine prachtvolle Inszenierung von Andrew Lloyd Webbers Klassiker mit über 200 Mitwirkenden, die das Publikum in die geheimnisvolle Welt des Pariser Opernhauses entführt. Große Stimmen, große Gefühle und zeitlose Melodien garantieren unvergessliche Sommerabende.

Mit dieser einzigartigen Auswahl an legendären Aufnahmen und hochkarätigen Produktionen wird das Film Festival auf dem Wiener Rathausplatz 2026 erneut zum kulturellen Treffpunkt des Sommers, wo Musik nicht nur gehört, sondern gemeinsam unter freiem Himmel und bei freiem Eintritt erlebt werden kann.