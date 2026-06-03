Neue Partnerschaft: Austria Wien Frauen und Genie & Wahnsinn gehen zukünftig gemeinsame Wege

Wien (OTS) -

Wir freuen uns, mit der Frauen-Mannschaft des FK Austria Wien in Zukunft eine enge Partnerschaft aufzubauen und viele gemeinsame Erfolge feiern zu dürfen.



René Berto, Geschäftsführer Genie & Wahnsinn: “Für uns als kleine Kabarettagentur ist die Förderung des Frauenfußballs weit mehr als klassisches Sportsponsoring. Frauenfußball sichtbar zu machen bedeutet, Entwicklung, Vielfalt und neue Vorbilder in unserer Gesellschaft zu stärken.

Mit unserem Engagement möchten wir einen Beitrag zur positiven Verbindung von Sport, Kultur und gesellschaftlicher Entwicklung leisten. Umso mehr freuen wir uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit mit der Frauenmannschaft des FK Austria Wien.“



Benjamin Kollenz, Key Account Manager (B2B): „Wir freuen uns sehr, mit unserem neuen Partner Genie & Wahnsinn, einen starken und verlässlichen Unterstützer an der Seite unserer Frauen-Kampfmannschaft begrüßen zu dürfen. Diese Partnerschaft ist ein wichtiges Zeichen für die positive Entwicklung des Frauenfußballs in unserem Verein und unterstreicht das gemeinsame Engagement für Leistung, Teamgeist und nachhaltige Förderung. Wir blicken mit großer Vorfreude auf die Zusammenarbeit und die gemeinsamen Erfolge in den kommenden Jahren.“



Bei Genie & Wahnsinn handelt es sich um eine Full-Service-Agentur für Künstlermanagement, die Talente der deutschsprachigen Kabarett-, Comedy- und Kulturszene unterstützt, formt und deren Karriere begleitet.

Zu den Künstler*innen gehören unter anderem Lisa Eckhart, Benedikt Mitmannsgruber, die Science Busters und viele weitere. Geschäftsführer René Berto rief die Agentur vor 30 Jahren ins Leben und prägt seitdem Karrieren von Personen, die auch über Österreich hinaus gut bekannt sind. Sowohl in der Kabarett-Szene, als auch in der Musik-Szene ist sein Name bekannt - nicht zuletzt durch bspw. den ESC-Sieg von Conchita Wurst, den René Berto als Manager begleiten durfte.



Genie & Wahnsinn freut sich über die Partnerschaft und auf die Zukunft mit Austria Wien!

Agentur Genie & Wahnsinn www.genieundwahnsinn.at

Austria Wien www.fk-austria.at



