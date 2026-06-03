Kleine Zeitung Knirps-Turnier 2026 präsentiert von OBI

Graz (OTS) -

Das legendäre Kleine Zeitung Knirps-Turnier präsentiert von OBI geht in seine 51. Runde und verwandelt Graz erneut in eine Bühne für die Fußballstars von morgen.

An zwei Wochenenden – am 13. & 14. Juni sowie am 20. & 21. Juni 2026 – treffen im Stadion des Steirischen Fußballverbands in Graz Nachwuchsteams aus der gesamten Steiermark aufeinander und kämpfen im Rahmen eines Kleinfeldturniers um den Sieg.

Im Mittelpunkt stehen die U12-Jungs- und Mixed-Teams, die sich über mehrere Spieltage hinweg im Turniermodus messen. Gespielt wird in Vorrundengruppen im Meisterschaftsmodus, ehe sich die besten Teams über Halbfinale und Finalspiele ihren Weg an die Spitze sichern.

Ein besonderes Highlight ist das U13-Mädchen-Turnier am Samstag, 20. Juni 2026. Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr erhalten junge Fußballerinnen erneut ihre eigene Chance, sich zu zeigen.

Maximal zwölf Mädchenteams aus der gesamten Steiermark treten an einem Tag – von der Gruppenphase bis zum Finale – gegeneinander an.

Gespielt wird auf Kunstrasen im Kleinfeldformat (40 x 20 Meter) mit fünf Spieler:innen pro Team und fliegendem Wechsel. Die Spielzeit beträgt 2 x 10 Minuten brutto pro Spiel. Für einen reibungslosen Ablauf sorgen Schiedsrichter des Steirischen Fußballverbands sowie ein erfahrenes Organisationsteam.

Auf alle teilnehmenden Kinder warten wieder Goodiebags mit Trikots und mehr. Die Gewinnermannschaften können sich über Pokale und weitere attraktive Preise freuen.

An den Finaltagen am 20. und 21. Juni wird es für die Kinder und ihre Familien auch abseits des Spielfelds aufregend. Alle Besucher:innen erwartet ein buntes Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Fußballstars zum Anfassen, einer Torschusswand von Presenting Partner OBI, einer Fotobox, einer Malstation sowie gratis Goodies für alle. Am 13. Juni besteht bereits die Möglichkeit, in der Autogrammstunde von OBI die Fußballlegenden Mario Haas, Christoph Leitgeb und Samir Muratović zu treffen.

Die Anmeldung für das Knirps-Turnier 2026 ist bereits geschlossen. Alle Informationen zum Turnier und zum Programm sind online unter www.kleinezeitung.at/knirps-turnier-2026 verfügbar. Wir freuen uns auf ein spannendes Turnier!

Kleine Zeitung Knirps-Turnier präsentiert von OBI

Wann: 13. & 14. Juni sowie 20. & 21. Juni 2026

Wo: StFV-Stadion, Herrgottwiesgasse 134, 8020 Graz

U12-Turnier Jungs- & Mixed-Teams:

13. & 14. Juni ab 10.00 Uhr – Vorrunden

21. Juni ab 09.00 Uhr – Halbfinale & Finale

U13-Mädchen-Turnier:

20. Juni ab 10.00 Uhr – Vorrunden & Finalspiele