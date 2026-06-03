MeinBezirk.at auf Rekordkurs: 40,5 % beeindruckende Online-Reichweite* und ein starkes Zeichen am Digitalmarkt

Wien (OTS) -

Nach der heutigen Veröffentlichung der Quartalszahlen der ÖWA zeigt sich erneut:

Mit einer Online-Reichweite von 40,5 %* und 2.938.000 Unique User:innen* positioniert sich MeinBezirk.at klar in der absoluten Spitzengruppe der österreichischen Newsplattformen und setzt damit ein starkes Signal am digitalen Medienmarkt. Dieses Ergebnis ist Ausdruck einer konsequenten strategischen Ausrichtung auf regionale Relevanz, redaktionelle Qualität und digitale Innovationskraft.

„Unsere MeinBezirk-Medien sind ein fester Bestandteil im Alltag von Millionen Menschen. Diese tiefe Verankerung – getragen von hoher Glaubwürdigkeit und einzigartigem hyperlokalen Content – schafft eine besonders starke und nachhaltige Bindung zu unseren User:innen“ , bestätigen Georg Doppelhofer und Andreas Eisendle, Vorstände der RegionalMedien Austria.

Die Zahlen sprechen für sich: 2.938.000 Unique User:innen* nutzen MeinBezirk.at– und machen die Plattform damit zu einer der relevantesten digitalen Anlaufstellen Österreichs. Der Erfolg basiert auf klaren Stärken: tief verwurzelter Regionalität sowie ein konsequent nutzer:innenzentriertes Content-Angebot, das die Menschen genau dort erreicht, wo sie leben und arbeiten.

*Quelle: ÖWA Q 2026-I: Netto-Online-Reichweite: Unique User in % und in Projektion für einen durchschnittlichen Monat auf Basis Internetnutzer 14plus in Österreich. Die angeführten Mediadaten unterliegen einer statistischen Schwankungsbreite. Druck- und Satzfehler vorbehalten.