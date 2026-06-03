Amerikanische Rebzikade und Goldgelbe Vergilbung: Schutzmaßnahmen für den Weinbau in NÖ

St. Pölten (OTS) -

Die Goldgelbe Vergilbung (Grapevine flavescence dorée) zählt zu den gefährlichsten Rebenkrankheiten Europas und stellt eine ernsthafte Bedrohung für den niederösterreichischen Weinbau dar. Übertragen wird sie durch die Amerikanische Rebzikade. Die Krankheit verursacht erhebliche wirtschaftliche Schäden, da befallene Rebstöcke absterben und gleichzeitig eine Infektionsquelle für weitere Rebanlagen darstellen. Dadurch kann sich die Krankheit rasch ausbreiten und ganze Weingärten gefährden.

„Die Goldgelbe Vergilbung stellt eine ernsthafte Bedrohung für den Weinbau dar. Niederösterreich setzt deshalb auf rechtzeitige und konsequente Maßnahmen. Entscheidend ist, die Ausbreitung der Amerikanischen Rebzikade einzudämmen und damit eine Ausbreitung der Krankheit zu verringern. Jede unbehandelte Rebe trägt dazu bei, dass sich die Zikade weiter ausbreitet. Umso wichtiger ist es, dass alle Besitzerinnen und Besitzer von Rebstöcken ihrer Verantwortung nachkommen“, erklärt Johannes Schmuckenschlager, Präsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich.

Goldgelbe Vergilbung: Eine der gefährlichsten Rebenkrankheiten Europas

Die Goldgelbe Vergilbung der Rebe ist eine in der EU meldepflichtige Quarantänekrankheit. Eine direkte Bekämpfung der Krankheit ist nicht möglich. Befallene Rebstöcke müssen daher gerodet und entfernt werden. Die wirksamste Schutzmaßnahme besteht darin, die Amerikanische Rebzikade als Hauptüberträger konsequent einzudämmen.

In Niederösterreich wurde die Goldgelbe Vergilbung bisher noch nicht festgestellt. Die Populationen der Amerikanischen Rebzikade haben jedoch deutlich zugenommen. In der Steiermark und im Burgenland wurde die Goldgelbe Vergilbung bereits nachgewiesen, weshalb in diesen Bundesländern inzwischen ganze Weingärten gerodet werden mussten. Aber auch in den direkt an Niederösterreich angrenzenden Staaten Tschechien und Slowakei tritt die Goldgelbe Vergilbung bereits teils verbreitet auf und stellt somit eine weitere Bedrohung dar. Es ist daher zu befürchten, dass bei diesen hohen und weiter steigenden Populationen die Krankheit mit infizierten Zikaden eingeschleppt wird. Um die Ausbreitung der Amerikanischen Rebzikade in Niederösterreich und damit der Goldgelben Vergilbung einzudämmen, sind daher rechtzeitige Maßnahmen jetzt besonders wichtig.

Verordnung des Landes NÖ legt verpflichtende Maßnahmen fest

Zur Eindämmung der Amerikanischen Rebzikade gelten in Niederösterreich verpflichtende Maßnahmen, die per Verordnung der NÖ Landesregierung festgelegt wurden. Diese richten sich an Weinbaubetriebe, genauso wie alle anderen Besitzerinnen und Besitzer von Rebstöcken. Denn auch Reben außerhalb bewirtschafteter Weingärten können der Amerikanischen Rebzikade als Lebensraum dienen und so zur weiteren Ausbreitung beitragen. Die Vorgaben gelten daher neben Weinbauflächen auch für Privatgärten, Gemeindeflächen, Firmengelände, öffentliche Parks und sonstige Standorte mit Rebstöcken.

Weitere Fachinformationen finden Sie unter noe.lko.at/rebzikade