Die „Soko Donau“ fragt sich beim Staffelfinale am 9. Juni in ORF 1 „Wer ist Julius?“

Wien (OTS) -

Mit der Frage „Wer ist Julius?“ sieht sich die „Soko Donau“ am Dienstag, dem 9. Juni 2026, um 20.15 Uhr in ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON in der finalen Folge ihrer 20. Staffel konfrontiert, wenn ihr liebgewonnener Kollege und von Max Fischnaller verkörperter Spurensicherer in Verbindung mit einem Mordfall gebracht wird – und zu allem Überfluss auch noch verschwunden ist! Um 21.05 Uhr werfen die „Fernsehgeschichte(n)“ (bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON) in einer neuen Ausgabe einen Blick hinter die Kulissen der „Soko Donau“.

„Soko Donau – Wer ist Julius?“ (Dienstag, 9. Juni, 20.15 Uhr, ORF 1 sowie bereits jetzt auf ORF ON)

Mit u. a. Paul Matic, Katrin Röver, Valentin Postlmayr, Lea Kron, Fabian Unger, Rafael Wieser, Tobias Sigl und Ilja Pawloff in Episodenrollen; Regie: Sophie Allet-Coche

Spurensicherer Julius Rubatsch (Max Fischnaller) ist wie vom Erdboden verschluckt – ein ausgesprochen schlechter Zeitpunkt, denn bei diesem Fall können die Ermittler:innen jede Hilfe gebrauchen: Versicherungsmaklerin Helena Weissenbach (Lea Kron) wurde in einem Drogenlabor erschlagen, anschließend ein Feuer zur Beweisvernichtung gelegt. Ihr Lebensgefährte Alexander Streich (Valentin Postlmayr) war zur Tatzeit in Graz, von Helenas Aktivitäten habe er keine Ahnung gehabt. Helenas Chefin Johanna Binder (Katrin Röver) erzählt vom gemeinsamen Agenturessen am Abend zuvor. Helena hätte dort einen alten Bekannten getroffen und mit ihm die Nacht verbracht. Die Frage nach dem mysteriösen Freund scheint schnell beantwortet, als Fingerabdrücke vom Tatort Julius zugeordnet werden können. Die Ermittler:innen sehen sich mit unangenehmen Fragen konfrontiert: Woher kannte Julius die Tote und was könnte er mit den gefundenen Drogenformeln zu tun haben?

„Soko Donau“ ist eine Produktion von SATEL Film, in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF, hergestellt mit Unterstützung von FISAplus, Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich, Cinestyria Filmcommission and Fonds sowie Film Commission Graz.

„Fernsehgeschichte(n): Soko Donau“ wirft am 9. Juni um 21.05 Uhr in ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON einen Blick hinter die Kulissen der Kultserie

Die wasserfeste Truppe der „Soko Donau“ feiert ihr 20-jähriges Jubiläum! Anlässlich des runden Geburtstags werfen die „Fernsehgeschichte(n)“ am Dienstag, dem 9. Juni, um 21.05 Uhr in ORF 1 sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON einen Blick hinter die Kulissen, ins Archiv und in verschlossene Gefängniszellen. Wie kam es zu dieser legendären Besetzung und wie viel von Dietrich Siegl, Lilian Klebow und Gregor Seberg steckt in den Figuren von Otto Dirnberger, Penny Lanz und Helmuth Nowak? Dieses Team ist auch außerhalb des Kommissariats eine Familie und kann dabei gut übereinander lachen – insbesondere, wenn sich einer von ihnen unabsichtlich beim Dreh in einer Zelle einsperrt. Die „Fernsehgeschichte(n)“ fangen ein, was diese Serie seit mehr als 20 Jahren zu einem Dauerbrenner bei den Fans macht: Charme und Authentizität. Wien eben!

„Soko Donau“ auf ORF ON streamen

Die finale Folge der 20. „Soko Donau“-Staffel kann bereits sieben Tage vorab auf ORF ON gestreamt werden, wo auch alle übrigen Folgen der Jubiläumssaison sowie weitere Staffeln der beliebten ORF/ZDF-Krimiserie zur Verfügung stehen.