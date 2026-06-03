Wien (OTS) -

Der ORF-Publikumsrat hat in seiner Plenarsitzung am Mittwoch, dem 3. Juni 2026, unter dem Vorsitz von Mag.a Gabriele Zgubic-Engleder folgende Empfehlung beschlossen:

Empfehlung des ORF-Publikumsrats zum Thema Gleichberechtigung

Die Berücksichtigung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist aus Sicht des Publikums ein wichtiger Programmauftrag des ORF (MW 2,1). Die Publikumsratsstudie 2025 zeigt: 77 % der Bevölkerung halten Gleichberechtigung von Frauen und Männern generell für sehr/ziemlich wichtig. 71 % halten es für wichtig, dass der ORF Gleichberechtigung in seinen Angeboten berücksichtigt. Beide Aspekte werden von Frauen signifikant häufiger als wichtig erachtet. Die Erfüllung dieses Anspruchs sieht das ORF-Publikum insbesondere im Bereich der Moderation (32 % sehr, 45 % ziemlich) und der aufgegriffenen Themen (25 % sehr, 47 % ziemlich) berücksichtigt, gefolgt von Studio- und Talkgästen (25 % sehr, 44 % ziemlich) sowie Expertinnen und Experten (27 % sehr, 42 % ziemlich). Der Aussage, dass in den ORF-Angeboten Frauen und Männer gleichberechtigt in unterschiedlichen Rollen vorkommen, stimmen 25 % sehr und 46 % ziemlich zu.

Im Rahmen des Themenschwerpunkts des Publikumsrats zur Berücksichtigung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern am 5. März 2026 wurden darüber hinaus folgende Anliegen und Forderungen geäußert: