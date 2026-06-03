JETZT BEWERBEN – Pressereise nach Simbabwe / Sponsorship für humanitären Journalismus von CARE und CC Real

Wien (OTS) -

252 Millionen Menschen sind derzeit auf humanitäre Hilfe angewiesen. Chronische Konflikte und die Klimakrise verschärfen Hunger, treiben Menschen in die Flucht und in die Armut. Während manche Katastrophen massive Aufmerksamkeit auf sich ziehen, wird über andere kaum berichtet.

Die strukturellen Herausforderungen, mit denen der Journalismus konfrontiert ist – die sich in schrumpfenden Redaktionen, knappen Budgets und fehlenden Ressourcen bemerkbar machen –, erschweren die Berichterstattung aus vielen Krisenregionen. Wer jedoch nicht vor Ort recherchieren kann, berichtet kaum. Viele Krisen, vor allem chronische, bleiben so unter dem öffentlichen Radar. Das hat zuletzt der CARE-Krisenreport über jene zehn humanitären Krisen, die 2025 keine Schlagzeilen machten, eindrücklich gezeigt.

CARE Österreich und CC Real nehmen das – zum mittlerweile vierten Mal – zum Anlass, humanitären Journalismus in Form einer Medienreise zu fördern. CARE organisiert eine Reise für österreichische Journalist:innen nach Simbabwe. Die Reisekosten werden dankenswerterweise vom langjährigen Firmenpartner CC Real übernommen. Nähere Informationen finden Sie hier.

Simbabwe liegt im CARE-Krisenreport auf Platz neun der zehn vergessenen Krisen. Das Land steht exemplarisch für die Folgen der Klimakrise im südlichen Afrika: Dürreperioden wechseln sich mit extremen Regenfällen und Überschwemmungen ab. Die Landwirtschaft leidet, es kommt zu Ernteausfällen und Wasserknappheit. Das chronisch unterfinanzierte Gesundheitssystem steht unter enormem Druck. Internationale Hilfskürzungen verschärfen die Lage. Besonders die ländliche Bevölkerung ist von Ernährungsunsicherheit und dem Verlust ihrer Lebensgrundlagen betroffen.

Die Pressereise wird in der Woche vom 14. bis 18. September 2026 stattfinden. Im Rahmen der Reise werden verschiedene CARE-Projekte in Simbabwe besucht. Dabei gibt es die Gelegenheit, in persönlichen Gesprächen mit Menschen aus der Krisenregion, mit Expert:innen, lokalen Helfer:innen, etc. ein Bild von der humanitären Situation zu bekommen.

Wer kann sich bewerben?

Gesucht werden Journalist:innen aus ganz Österreich, die in den Ressorts Ausland oder Klima tätig sind. Aus allen Bewerber:innen werden drei Journalist:innen ausgewählt, die gemeinsam mit CARE nach Simbabwe reisen.

Wie bewirbt man sich?

Bitte schicken Sie alle Bewerbungsunterlagen bis spätestens 30. Juni an [email protected]:

Drei redaktionelle Beiträge (Texte, Videos, Aufnahmen, etc.) der letzten fünf Jahre, idealerweise im Kontext humanitärer oder Klima-Berichterstattung.

Motivationsschreiben inkl. Erwartungen an die Reise. Gerne auch als kurzes Video (max. 1 Min.).

Soweit vorhanden: Details zur geplanten Veröffentlichung.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an [email protected] oder [email protected].

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen!