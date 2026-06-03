LH-Stv. Landbauer: 625.000 Euro für Erneuerung der L 6 zwischen Wolkersdorf und Deutsch-Wagram

St. Pölten (OTS) -

Auf Initiative von Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer hat die NÖ Landesregierung die umfassende Erneuerung der L 6 zwischen Wolkersdorf im Weinviertel und Deutsch-Wagram beschlossen. Auf einer Länge von rund 1,7 Kilometern wird die stark beanspruchte Fahrbahn nun grundlegend saniert.

„625.000 Euro werden hier in die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer investiert. Mit rund 5.000 Fahrzeugen pro Tag ist der Abschnitt einer hohen Belastung ausgesetzt, Verdrückungen, Netzrisse und Schultersetzungen machen eine Sanierung notwendig. Ein sicheres und intaktes Straßennetz ist die Lebensader für den ländlichen Raum und eine wesentliche Voraussetzung für die positive Entwicklung der Region", betont Landbauer.

Baustart ist im Juli 2026, für die Herstellung der Tragschicht sowie die Asphaltarbeiten ist eine Totalsperre der L 6 von voraussichtlich 13. bis 24. Juli 2026 erforderlich. Eine beschilderte Umleitung wird in beiden Richtungen über die Landesstraßen L 6 – L 3114 (Seyring) – L 3116 und L 3166 – L 6 geführt.

„Jeder Euro, der in die Modernisierung unserer Straßeninfrastruktur fließt, ist eine Investition in die Sicherheit der Bürger und die Stärkung der regionalen Wirtschaft", betont Landbauer abschließend.

Weitere Informationen: Weitere Informationen beim Büro Landbauer, Alexander Murlasits, Tel.: 0676/812 137 42, E-Mail: [email protected]