FPÖ - Berger/Brucker: ORF-Wien betreibt rote Propaganda - Skandal-Experte Ogris attackiert in „Wien heute“ die Opposition

Wien (OTS) -

„Der ORF-Wien betreibt unverhohlene Propaganda für Bürgermeister Ludwig und seine SPÖ. Dass ausgerechnet Günther Ogris, der 2023 als zentrale Figur im Skandal um das SPÖ-Strategiepapier zur Verleumdung politischer Mitbewerber aufgeflogen ist, nun als ‚unabhängiger Experte‘ nach dem Kriminalstatistik-Beitrag von ‚Wien heute‘ auftritt und dann auch noch live auf Sendung unwidersprochen die Opposition attackieren darf, ist ein unfassbarer Skandal“, erklären der Sicherheitssprecher der Wiener FPÖ Stadtrat Stefan Berger und der Mediensprecher der Wiener FPÖ LAbg. Lukas Brucker.

Tatsache ist, dass die Kriminalität in Wien massiv gestiegen ist, besonders im Bereich der Nicht-Österreicher und der Sexualdelikte. So liegt der Anteil ausländischer Verurteilter bei 60,6 Prozent und die Zahl der Verurteilungen bei Sexualdelikten ist um 41,2 Prozent gestiegen. „Das spüren die Wienerinnen und Wiener tagtäglich und selbst prominente Künstler wie Melissa Naschenweng betonen, dass sie sich im roten Wien nicht mehr sicher fühlen. Hier seitens des ORF Fake News zu verbreiten, zeigt welch Geistes Kinder hier am Werk sind“, so Berger und Brucker.

„Es pfeifen bereits die Spatzen von den Dächern, dass ORF-Wien Landesdirektor Weinzettl Teil des schmutzigen rot-schwarzen Deals um die Generaldirektorenbestellung ist und aufgrund der Hofberichterstattung für SPÖ-Bürgermeister Ludwig einen Direktorenposten am Küniglberg erhalten soll. Offenbar wird ihm dafür gedankt, dass er auf Wunsch von Ludwig bei der Wien Wahl 2025 die sonst üblichen Zweierduelle der Spitzenkandidaten verhindert hat. Nach dem jetzigen Beitrag in „Wien Heute“ ist es völlig undenkbar, dass ein solcher roter Erfüllungsgehilfe für eine derartige Position auch nur in Frage kommt“, so Berger und Brucker weiter.

„Dieser Skandal muss zu sofortigen inhaltlichen und personellen Konsequenzen führen. Der ORF braucht eine Erneuerung von Haupt und Gliedern, nicht nur am Küniglberg, sondern auch im ORF Landesstudio Wien. Schluss mit der roten Ludwig-Propaganda im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Die Wiener haben ein Recht auf objektive Information“, fordern die beiden Freiheitlichen.