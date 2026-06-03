SPÖ-Manninger: FPÖ mit Sicherheit gegen Frauen

Wien (OTS) -

Mit scharfer Kritik reagiert SPÖ-Bundesfrauengeschäftsführerin Ruth Manninger auf das Abstimmungsverhalten der FPÖ im Sozialausschuss des Parlaments. Die FPÖ hat als einzige Fraktion gegen den Unterstützungsfonds für Alleinerzieher*innen gestimmt und damit gezeigt, auf wessen Seite sie stehen. „Die FPÖ hat einmal mehr bewiesen, dass ihre vollmundigen Bekenntnisse zu Familienpolitik nichts wert sind, wenn es um konkrete Hilfe für Frauen geht. Das Nein der FPÖ zum Unterstützungsfonds für Alleinerzieher*innen ist ein Schlag gegen Frauen“, so Manninger. ****

Besonders alarmierend sei, dass die FPÖ ihre Zustimmung selbst dort verweigere, wo Unterstützung am dringendsten benötigt werde. „Wer Alleinerzieher*innen die notwendige Hilfe verweigert, entscheidet sich bewusst gegen soziale Gerechtigkeit und gegen die Chancengleichheit von Kindern. Die FPÖ hat sich einmal mehr gegen Frauen gestellt.“ Laut Statistik Austria haben Ein-Eltern-Haushalte ein deutlich höheres Armuts- und Ausgrenzungsgefährdungsrisiko (48 Prozent) als die Gesamtbevölkerung (18,6 Prozent). Gerade deshalb sei ein Unterstützungsfonds wichtig.

Die Abstimmung zeigt erneut, dass die FPÖ zwar gerne über Sicherheit spreche, Frauen aber im Stich lässt, sobald es um soziale Sicherheit, finanzielle Absicherung und konkrete Unterstützung geht. „Die Wahrheit ist: Wenn Frauen echte Hilfe brauchen, steht die FPÖ nicht an ihrer Seite.“

„Alleinerzieher*innen verdienen Respekt, Unterstützung und konkrete Hilfe – keine kalte Schulter. Die FPÖ hat wieder einmal ihr wahres Gesicht gezeigt“, so Manninger. (Schluss) ls