  • 03.06.2026, 11:00:39
  • /
  • OTS0085

Rückruf von „Hemp Delight“ Aromaprodukten

Hemp Delight Produkte
Österreich (OTS) - 

Im Sinne des konsequenten Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit der Lebensmittelaufsicht ruft Magu CBD aus Gründen des Gesundheitsschutzes Produkte der Marke „Hemp Delight“ zurück. Betroffen sind die Varianten Premium Cacao Loams Intense, Strawberry Pebbles, Apple Pebbles, Pineapple Pebbles sowie vorsorglich alle weiteren Sorten dieser Linie.
Grund: Im Zuge amtlicher Untersuchungen der AGES wurde ein erhöhter THC-Gehalt festgestellt. Die Behörde hat die Produkte daher – für den Fall einer zweckentfremdeten oralen Einnahme – als gesundheitsschädlich eingestuft. Um jegliches Risiko für unsere Kunden vollständig auszuschließen, wurde der Verkauf sofort komplett eingestellt.
Vom Verzehr und einer oralen Einnahme wird, wie bereits auf der Verpackung deklariert, ausdrücklich gewarnt. Kunden werden gebeten, diese keinesfalls zu essen. Die Ware kann ab sofort in den Filialen oder per Post retourniert werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon in voller Höhe erstattet. Andere Magu-Produkte sind nicht betroffen. Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Unser Kundenservice steht für Rückfragen werktags gerne zur Verfügung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten zutiefst und danken für Ihr Verständnis.

Rückfragen & Kontakt

Magu CBD GmbH, Sebastian Riessland, Telefon: 06601929393, E-Mail:
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Hemp Delight Produkte [Bild, 87.52KB]

MAGU CBD GmbH

Rückfragen & Kontakt

Magu CBD GmbH, Sebastian Riessland, Telefon: 06601929393, E-Mail:
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright