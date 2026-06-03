Rückruf von „Hemp Delight“ Aromaprodukten

Österreich (OTS) -

Im Sinne des konsequenten Verbraucherschutzes und in Abstimmung mit der Lebensmittelaufsicht ruft Magu CBD aus Gründen des Gesundheitsschutzes Produkte der Marke „Hemp Delight“ zurück. Betroffen sind die Varianten Premium Cacao Loams Intense, Strawberry Pebbles, Apple Pebbles, Pineapple Pebbles sowie vorsorglich alle weiteren Sorten dieser Linie.

Grund: Im Zuge amtlicher Untersuchungen der AGES wurde ein erhöhter THC-Gehalt festgestellt. Die Behörde hat die Produkte daher – für den Fall einer zweckentfremdeten oralen Einnahme – als gesundheitsschädlich eingestuft. Um jegliches Risiko für unsere Kunden vollständig auszuschließen, wurde der Verkauf sofort komplett eingestellt.

Vom Verzehr und einer oralen Einnahme wird, wie bereits auf der Verpackung deklariert, ausdrücklich gewarnt. Kunden werden gebeten, diese keinesfalls zu essen. Die Ware kann ab sofort in den Filialen oder per Post retourniert werden. Der Kaufpreis wird auch ohne Kassenbon in voller Höhe erstattet. Andere Magu-Produkte sind nicht betroffen. Die Sicherheit unserer Kunden hat oberste Priorität. Unser Kundenservice steht für Rückfragen werktags gerne zur Verfügung. Wir bedauern die Unannehmlichkeiten zutiefst und danken für Ihr Verständnis.