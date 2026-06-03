Moser Holding und Russmedia bündeln Kräfte – starke Allianz für den Medienstandort im Westen Österreichs

Innsbruck/Schwarzach (OTS) -

Die Eigentümer der Moser Holding haben sich entschieden, ihre Anteile an der Moser Holding in eine gemeinsame Mediengruppe mit Russmedia einzubringen. Damit stellen die beiden erfolgreichen Medienhäuser die Weichen für die erfolgreiche Zukunft des Regionaljournalismus im Westen Österreichs. Russmedia wird 77 Prozent übernehmen, die BTV beteiligt sich als strategische Partnerin mit 23 Prozent auf Gruppenebene. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung.

Die Familie Moser hat die Entscheidung, ihre Anteile vollständig abzugeben, sehr bewusst und überlegt getroffen, aus Überzeugung und aus dem gemeinsamen Willen heraus, den Regionaljournalismus im Rahmen der neuen Mediengruppe im Westen Österreichs langfristig zu stärken. Beide Häuser sind in ihren Regionen tief verwurzelt, wirtschaftlich gesund und publizistisch unabhängig.

Digitaler Wandel im internationalen Medienmarkt

Der Medienmarkt befindet sich in einer der größten Strukturveränderungen seiner Geschichte. In den USA und Skandinavien – aber auch in Deutschland und der Schweiz – zeigen die Entwicklungen der letzten Jahre, dass auch starke Regionalmedien neue Strukturen brauchen, um langfristig unabhängig zu bleiben. Gleichzeitig haben mehrere skandinavische Medienhäuser in den letzten Jahren bewiesen, dass nachhaltige Geschäftsmodelle für Regionaljournalismus möglich sind. Vor diesem Hintergrund haben sich die Eigentümer von Moser Holding und Russmedia für diesen Schritt entschieden.

Die regionalen Marken bleiben

Die regionalen Marken beider Häuser bleiben erhalten – mit ihren Redaktionen, ihrer regionalen Identität und ihrer publizistischen Unabhängigkeit.

Zwei starke Regionalmedienhäuser im Überblick

Die Moser Holding mit Sitz in Innsbruck ist seit der 1. Ausgabe der Tiroler Tageszeitung im Jahr 1945 in Tirol verankert. Zur Gruppe gehören unter anderem die Tiroler Tageszeitung sowie das Reichweitenportal tt.com mit monatlich rund 7,5 Mio. Visits und der Radiosender Life Radio Tirol mit täglich rund 105.000 Hörerinnen und Hörern. Die Moser Holding ist über ihre Beteiligungen im Bereich Gratiswochenzeitungen (RMA) und der Lifestylemagazingruppe (Bundesländerinnen) österreichweit tätig und beschäftigt rund 1.200 Mitarbeitende auf Gruppenebene.

Russmedia mit Hauptsitz in Schwarzach ist eines der digital am weitesten entwickelten Regionalmedienhäuser Österreichs und international für seine digitale Arbeit ausgezeichnet. Zum Portfolio gehören die Vorarlberger Nachrichten, das Nachrichtenportal VOL.AT mit monatlich rund 12,5 Mio. Visits sowie der Radiosender Antenne Vorarlberg mit täglich rund 115.000 Hörerinnen und Hörern. Russmedia beschäftigt in Österreich rund 500 Mitarbeitende.

Zitate:

Wilfried Stauder, Eigentümervertreter Familie Moser:

„Was in Tirol über Jahrzehnte aufgebaut wurde – unabhängiger, regional verwurzelter Qualitätsjournalismus – verdient eine Zukunft, die seiner Stärke gerecht wird. Wir haben uns für diesen Schritt entschieden, weil wir hier für die Moser Holding die Möglichkeit für eine größere Bühne, mehr Investitionskraft und einen Partner auf Augenhöhe sehen, der dieselben Werte teilt."

Silvia Lieb, CEO Moser Holding:

„Für die Moser Holding ist das eine bewusst und aus Überzeugung getroffene Entscheidung für die beste Zukunft unserer Medienmarken. Die Tiroler Tageszeitung und tt.com bleiben das unabhängige Leitmedium Tirols. Hinzu kommt die Möglichkeit, gemeinsam noch schneller und stärker in das zu investieren, was uns ausmacht und demokratie- und gesellschaftspolitisch unverzichtbar ist: regionaler Qualitätsjournalismus."

Matthias Krapf, Chefredakteur und Verlagsgeschäftsführer Tiroler Tageszeitung:

„Die Tiroler Tageszeitung ist seit 80 Jahren das unabhängige Leitmedium dieses Landes. Als Verlagsgeschäftsführer und Chefredakteur stehe ich dafür ein, dass das so bleibt. Die TT und tt.com gehören zu Tirol, mit der Redaktion in Tirol, mit den Themen aus Tirol, mit der Stimme Tirols."

Markus Raith, Geschäftsführer Russmedia:

„Russmedia ist seit Jahrzehnten regional verankert und publizistisch unabhängig. Mit diesem Schritt setzen wir ein klares Bekenntnis zu starken regionalen Medien im Westen Österreichs – in Tirol genauso wie in Vorarlberg."

Isabel Russ, Chefredakteurin Vorarlberger Nachrichten:

„Unsere Medienmarken bleiben publizistisch eigenständig: mit eigener Redaktion, eigenem Urteil und eigenen Themen. Vorarlberg braucht starke Vorarlberger Medien. Das ist mit diesem Schritt nicht in Frage gestellt – im Gegenteil, es wird strukturell abgesichert."

Gerhard Burtscher, Vorstandsvorsitzender BTV:

„Starke regionale Medien sind ein zentraler Bestandteil einer funktionierenden demokratischen Öffentlichkeit und ein wichtiger Standortfaktor. Als regional verwurzelte Bank denken wir langfristig. Unsere Beteiligung auf Gruppenebene ist ein klares Bekenntnis zu einem starken, unabhängigen Medienstandort im Westen Österreichs."