Fußball-„Seitenwechsel“ mit Roman Mählich, Alina Zellhofer, Angelika Niedetzky und Semino Rossi bei Grissemann und Prohaska

Wien (OTS) -

„Seitenwechsel“ bei Fußball vs. Unterhaltung: Nach einem „Kabarettgipfel“-Dacapo (20.15 Uhr) zum Thema „Schneller, höher, weiter“ sind Christoph Grissemann und Herbert Prohaska wieder im Fußball-WM-Fieber. In einer neuen Folge „Seitenwechsel“ dreht sich bei ihnen und ihren Gästen Roman Mählich, Alina Zellhofer, Angelika Niedetzky und Semino Rossi am Freitag, dem 5. Juni 2026, um 21.20 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON alles um das runde Leder. Anschließend um 22.25 Uhr wird bei Oliver Baier in den „Was gibt es Neues? – Classics“ u. a. über nachtaktive Wohltäter, Schleimaale und den Kavalierriss gerätselt.

„Kabarettgipfel“ (20.15 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorher auf ORF ON)

„Schneller, höher, weiter“ lautet das Motto dieser „Kabarettgipfel“-Ausgabe, in der Lukas Resetarits, Martina Schwarzmann, Klaus Eckel, Nadja Maleh und Christoph Fritz zwischen Wäschebergen, Achtsamkeitstraining und Soda Zitron für beste Unterhaltung sorgen. Lukas Resetarits philosophiert darüber, wie es den Ersten geht und warum eigentlich die Letzten nicht mehr Aufmerksamkeit erfahren. Martina Schwarzmann blickt auf Wäscheberge, die immer schneller höher werden, und fragt sich, warum sie im Gegenzug immer schneller müde wird. Die Langsamkeit hat Vorzüge, das sieht auch Klaus Eckel so. Trotz bekannter innerer und äußerer Hektik weiß er, dass nicht das Sofort und Gleich, sondern das Langsam und Mühsam die viel schöneren Geschichten erzählt. Nadja Maleh bringt mit ihrem humoristischen Achtsamkeitstraining die Halle und auch Christoph Fritz in Einklang mit sich selbst. Letzterer berichtet mit entwaffnender Offenheit von seinen Erlebnissen am Pissoir und legt auch schlüssig nahe, dass der Mensch nah am Soda Zitron gebaut ist.

„Seitenwechsel“ (21.20 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorher auf ORF ON)

Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt: Die Fußball-WM 2026 in Kanada, Mexiko und den USA steht kurz vor dem Anpfiff. Damit das österreichische Nationalteam perfekt vorbereitet startet, kann nur ein Motto zum Überraschungssieg führen: mentale Überlegenheit. Dazu müssen die gegnerischen Nationen genau studiert werden, ihre Stärken und ihre Schwächen. Natürlich nicht fußballerisch, sondern psychisch, denn Fußballspiele gewinnt man auch im Kopf. Diese Mission ist von staatstragender Wichtigkeit, daher hat der ORF zwei seiner Topkräfte mit der Umsetzung betraut: Christoph Grissemann, den Mann mit dem Blick für die Schwächen der Menschen, und Herbert Prohaska, den Experten für überhaupt Alles. Das Duo hat den taktischen Lösungsansatz bereits gefunden – der Gegner wird mit dem Schmäh gepackt. Und die Gäste liefern wichtige Insider-Infos: Schlagerstar Semino Rossi bietet Einblicke über ÖFB-Teamgegner Argentinien. Comedienne Angelika Niedetzky kann als „Soko Linz“-Kommissarin sicher die eine oder andere Schwachstelle der Gegner herausfinden. ORF-Fußballexperte und Schmähbruder Roman Mählich sowie Sportmoderatorin Alina Zellhofer haben sich schon perfekt auf die WM vorbereitet. Der gespielte Witz, das große Torwandschießen und ein mitreißendes Schlusslied von Herbert Prohaska & Pete Art samt Band dürfen natürlich nicht fehlen.