SUN AG präsentiert: SOIL Rewards Foundation

Wien (OTS) -

Ich darf Sie zur PRESSEKONFERENZ der SUN AG im Rahmen des AUSTRIAN WORLD SUMMIT in der Wiener Hofburg einladen:

Wolfgang Grabher Gründer & Verwaltungsratspräsident, SUN AG Vision, Strategie und Innovation der SUN AG

Gründer & Verwaltungsratspräsident, SUN AG Vision, Strategie und Innovation der SUN AG Hansi Hinterseer Schirmherr der SOIL Rewards Foundation

Schirmherr der SOIL Rewards Foundation Jochen Schweizer SUN Markenbotschafter – SOIL Reward System

SUN Markenbotschafter – SOIL Reward System Ralf Moeller SUN Markenbotschafter

SUN Markenbotschafter Joey Kelly SUN Markenbotschafter

Im Umfeld des von Arnold Schwarzenegger initiierten Austrian World Summit lädt die SUN AG zu einer Pressekonferenz in die Wiener Hofburg ein. Im Mittelpunkt steht die SOIL Rewards Foundation – eine gemeinnützige Initiative, die nachhaltiges Handeln von Menschen und Unternehmen transparent, messbar und digital nachvollziehbar macht.

Unter dem Leitgedanken „Be useful" verbindet die SUN AG Ernährungswissenschaft, Ackerflächen­schutz und digitale Transparenz zu einem System, das konkrete Wirkung entfaltet – für Menschen, Unternehmen und die Zukunft unserer Böden.

Unter dem Leitgedanken „Be useful" – inspiriert von Arnold Schwarzeneggers Appell, konkrete Lösungen statt bloßer Absichtserklärungen zu schaffen – ist die SUN AG Stifterin der gemeinnützigen SOIL Rewards Foundation. Die Stiftung betreibt soilrewards.com und macht nachhaltiges Verhalten in einem transparenten, blockchainbasierten Reward-System sichtbar. Im Zentrum: Die SOIL Rewards (Token) auf der Solana Blockchain als digitales Transparenz- und Beteiligungsinstrument.

„Wir wollen Nachhaltigkeit aus dem Bereich der Absichtserklärungen herausholen und sie für jeden Menschen spürbar und messbar machen. Die SOIL Rewards Foundation ist unser Werkzeug dafür – ein System, das nachhaltiges Handeln sichtbar macht, belohnt und dauerhaft auf der Blockchain dokumentiert." Wolfgang Grabher, Gründer und Verwaltungsratspräsident der SUN AG

Akzeptanzstellen werden anhand der 17 Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen geprüft und über eine Whitelist freigeschaltet. Statt klassischer Marketingaufwendungen können Unternehmen angenommene SOIL Rewards (Token) durch einen transparenten Token Burn dauerhaft aus dem Umlauf nehmen – auf der Blockchain nachvollziehbar dokumentiert.

Der AUSTRIAN WORLD SUMMIT 2026 findet am 16. Juni 2026 in der Wiener Hofburg statt und feiert sein 10-jähriges Jubiläum. Unter dem Motto WE ARE UNSTOPPABLE bringt Gastgeber Arnold Schwarzenegger internationale Stimmen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Zivilgesellschaft zusammen, um konkrete Lösungen für eine saubere, gesunde und sichere Zukunft voranzutreiben.

Die SUN AG mit Sitz in der Schweiz entwickelt innovative Ernährungskonzepte mit Fokus auf Nährstoffdichte, Ressourceneffizienz und nachhaltige Versorgungssysteme. Mit SUN Minimeal und dem Engagement für die SOIL Rewards Foundation verbindet das Unternehmen Ernährung, Technologie und Nachhaltigkeit in einem neuen globalen Wirkungsmodell.

Die SOIL Rewards Foundation ist als gemeinnützige Stiftung konzipiert und verfolgt das Ziel, nachhaltiges Handeln von Menschen und Unternehmen transparent sichtbar zu machen. Über soilrewards.com werden Teilnehmer, Unternehmen und Akzeptanzstellen in ein System eingebunden, das Nachhaltigkeit messbar, überprüfbar und digital nachvollziehbar macht.

Alles Details finden Sie im PDF anbei.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. Ich freue mich auf Ihre Akkreditierung.

SUN AG präsentiert: SOIL Rewards Foundation

Rahmen: Austrian World Summit 2026 – Schwarzenegger Climate Initiative, Akkreditierung erforderlich unter: Dr. Ricki Weiss / [email protected] / +43 664 213 03 91

Datum: 16.06.2026, 14:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Wiener Hofburg, Radetzky Apartment



1010 Wien