Der Formel-1-GP von Monaco wird live im ORF zur Übertragung der Superlative

Wien (OTS) -

Der Große Preis von Monaco – das ist, wie Niki Lauda dereinst sagte, wie „Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer“, heuer im ORF aber auch eine Übertragung der Superlative. Neben allen Trainings ab 5. Juni 2026 zeigt ORF 1 live am Rennsonntag, dem 7. Juni, bereits ab 7.40 Uhr alle Rahmenrennen in Monte Carlo, also Formel 3, Formel 2 und Porsche Supercup live. Mit der anschließenden F1-Übertragung können sich die Fans allein an diesem Tag auf insgesamt zehn Stunden Motorsport live freuen.

Nachdem sich Alexander Wurz auf die 24 Stunden von Le Mans vorbereiten muss, erhält Ernst Hausleitner diesmal Verstärkung von Robert Lechner und Thomas Preining, seines Zeichens DTM-Champion 2023. Auf Wurz muss man dennoch nicht verzichten: Sein Sohn und F3-Rennfahrer Charlie Wurz wird sich gemeinsam mit Alina Eberstaller von den Rahmenrennen melden. Die Kommentatoren der Rahmenrennen sind Marc Wurzinger und Bianca Steiner.

Am Samstag, dem 6. Juni, ist die Übertragung aus Monaco zusätzlich eingebettet in eine dreiteilige Doku über den Zwergstaat und seine glamourösen Einwohner:innen.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 5. Juni

13.20 Uhr: F1 Erstes Training

16.50 Uhr: F1 Zweites Training

Samstag, 6. Juni

12.20 Uhr: Drittes Training

14.30 Uhr: Inside Monaco – Adel, Geld und Glamour: Reich und Schön

15.35 Uhr: F1 News

15.55 Uhr: F1 Qualifying

17.45 Uhr: Inside Monaco – Adel, Geld und Glamour: Auf der sicheren Seite

18.50 Uhr: Inside Monaco – Adel, Geld und Glamour: Grand Prix

Sonntag, 7. Juni

7.40 Uhr: F3 Feature Race

9.20 Uhr: F2 Feature Race

11.40 Uhr: Porsche Supercup

12.30 Uhr: F1 live

13.30 Uhr: F1 News

14.25 Uhr: GP von Monaco

Formel 1 auf sport.ORF.at und ORF ON

sport.ORF.at und ORF ON schnüren zur heurigen Formel-1-Saison wieder ein multimediales Package und sorgen dafür, dass Motorsport-Fans auch online stets up to date sind: Streams bieten alle ORF-TV-Übertragungen und -Sendungen live bzw. nachträglich on demand. Live-Ticker von Qualifyings und Rennen informieren sekundenschnell über das Geschehen auf den Rennstrecken. Vorschauen, Nachberichte und Analysen sowie der Tabellenteil bringen alle aktuellen und Hintergrundinfos zu Rennen, Fahrern, Rennställen, Strecken etc. Auch der ORF TELETEXT berichtet in seinem Sport-Magazin laufend mit Storys, Live-Tickern, Tabellen etc. über das Formel-1-Geschehen.