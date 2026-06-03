  • 03.06.2026, 10:45:32
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Der Formel-1-GP von Monaco wird live im ORF zur Übertragung der Superlative

Von 5. bis 7. Juni in ORF 1 mit F1 und allen Rahmenrennen am Rennsonntag

Wien (OTS) - 

Der Große Preis von Monaco – das ist, wie Niki Lauda dereinst sagte, wie „Hubschrauberfliegen im Wohnzimmer“, heuer im ORF aber auch eine Übertragung der Superlative. Neben allen Trainings ab 5. Juni 2026 zeigt ORF 1 live am Rennsonntag, dem 7. Juni, bereits ab 7.40 Uhr alle Rahmenrennen in Monte Carlo, also Formel 3, Formel 2 und Porsche Supercup live. Mit der anschließenden F1-Übertragung können sich die Fans allein an diesem Tag auf insgesamt zehn Stunden Motorsport live freuen.

Nachdem sich Alexander Wurz auf die 24 Stunden von Le Mans vorbereiten muss, erhält Ernst Hausleitner diesmal Verstärkung von Robert Lechner und Thomas Preining, seines Zeichens DTM-Champion 2023. Auf Wurz muss man dennoch nicht verzichten: Sein Sohn und F3-Rennfahrer Charlie Wurz wird sich gemeinsam mit Alina Eberstaller von den Rahmenrennen melden. Die Kommentatoren der Rahmenrennen sind Marc Wurzinger und Bianca Steiner.

Am Samstag, dem 6. Juni, ist die Übertragung aus Monaco zusätzlich eingebettet in eine dreiteilige Doku über den Zwergstaat und seine glamourösen Einwohner:innen.

Der GP-Fahrplan in ORF 1:

Freitag, 5. Juni
13.20 Uhr: F1 Erstes Training
16.50 Uhr: F1 Zweites Training

Samstag, 6. Juni
12.20 Uhr: Drittes Training
14.30 Uhr: Inside Monaco – Adel, Geld und Glamour: Reich und Schön
15.35 Uhr: F1 News
15.55 Uhr: F1 Qualifying
17.45 Uhr: Inside Monaco – Adel, Geld und Glamour: Auf der sicheren Seite
18.50 Uhr: Inside Monaco – Adel, Geld und Glamour: Grand Prix

Sonntag, 7. Juni
7.40 Uhr: F3 Feature Race
9.20 Uhr: F2 Feature Race
11.40 Uhr: Porsche Supercup
12.30 Uhr: F1 live
13.30 Uhr: F1 News
14.25 Uhr: GP von Monaco

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