  • 03.06.2026, 10:32:35
  • /
  • OTS0074

Antwort auf den Pflegemangel: AUVA macht den Beruf mit neuem „FlexTeam“ zukunftsfit

Um dem Fachkräftemangel in Österreich aktiv entgegenzuwirken, bricht die AUVA starre Strukturen auf und integriert moderne Lebenskonzepte in die Dienstplanung

Antwort auf den Pflegemangel: AUVA macht den Beruf mit neuem „FlexTeam“ zukunftsfit

Es wird aktuell sehr viel Geld und Zeit investiert, um Personen aus Drittstaaten zu rekrutieren und für das österreichische Pflegesystem auszubilden, um den akuten Bedarf zu decken. Das ist ein Weg. Wir sind jedoch auch überzeugt: Wir müssen parallel dazu die Arbeitsbedingungen in Österreich so modern und zeitgemäß gestalten, dass unsere top-ausgebildeten Pflegepersonen im Job bleiben wollen oder wieder in diesen zurückkehren

Martina Kronsteiner, Pflegedirektorin der AUVA

1/2
Wien (OTS) - 

Die Pensionierungswelle rollt, der Pflegemangel spitzt sich zu. Um diesem gesamtgesellschaftlichen Trend nachhaltig entgegenzuwirken, geht die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in der Region Ost in die Offensive. Mit dem innovativen Arbeitszeitmodell „FlexTeam“ macht die AUVA den Pflegeberuf zukunftsfit und passt die Rahmenbedingungen an moderne Lebenskonzepte an – mit dem klaren Ziel, Fachkräfte im Beruf zu halten und Aussteiger:innen zurückzugewinnen.

„Es wird aktuell sehr viel Geld und Zeit investiert, um Personen aus Drittstaaten zu rekrutieren und für das österreichische Pflegesystem auszubilden, um den akuten Bedarf zu decken. Das ist ein Weg. Wir sind jedoch auch überzeugt: Wir müssen parallel dazu die Arbeitsbedingungen in Österreich so modern und zeitgemäß gestalten, dass unsere top-ausgebildeten Pflegepersonen im Job bleiben wollen oder wieder in diesen zurückkehren“, erklärt Martina Kronsteiner, Pflegedirektorin der AUVA.

Doppelte Entlastung: Maximale Flexibilität bei voller Festanstellung

Das AUVA-FlexTeam setzt genau dort an: Es ermöglicht Pflegekräften eine flexible Zeiteinteilung bei voller arbeitsrechtlicher Sicherheit einer Festanstellung. Als modernes Ausfallsmanagement verschafft dieses Modell nicht nur den neuen Teammitgliedern eine ideale Work-Life-Balance, sondern entlastet ganz zentral das bestehende Stammpersonal.

Während kurzfristige Ausfälle oder Arbeitsspitzen reguläre Pflegeteams oft unter immensen Druck setzen und Überstunden erzwingen, schafft das FlexTeam durch die flexible örtliche Zuteilung rasch Abhilfe.

Die AUVA startet das FlexTeam zunächst in der Region Ost mit den Einrichtungen Traumazentrum Wien (Standorte Meidling und Brigittenau) sowie dem Rehabilitationszentrum Meidling.

„Indem wir moderne Lebenskonzepte nicht länger ignorieren, sondern aktiv in die Dienstplanung integrieren, schaffen wir abwechslungsreiche und gesunde Arbeitsbedingungen. Das ist unsere nachhaltige Antwort auf die demografische Herausforderung in der Pflege“, so Kronsteiner abschließend.

Infos & FAQ zum FlexTeam:
https://auvsteigen.at/flexteam-pflege-region-ost/

Ich sage, wann. Die AUVA sagt, wo.

Kampagnenspots zur Bewerbung des AUVA-FlexTeams.

Rückfragen & Kontakt

AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Christoph Luke
Telefon: +43 676 833 95 4082
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.auva.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NAU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Antwort auf den Pflegemangel: AUVA macht den Beruf mit neuem „FlexTeam“ zukunftsfit [Bild, 327.25KB]
Vorschau Bild von Antwort auf den Pflegemangel: AUVA macht den Beruf mit neuem „FlexTeam“ zukunftsfit [Bild, 4.47MB]
Vorschau Youtubevideo [Video]

AUVA Allgemeine Unfallversicherungsanstalt

Rückfragen & Kontakt

AUVA - Allgemeine Unfallversicherungsanstalt
Christoph Luke
Telefon: +43 676 833 95 4082
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.auva.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright