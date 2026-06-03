Antwort auf den Pflegemangel: AUVA macht den Beruf mit neuem „FlexTeam“ zukunftsfit

Wien (OTS) -

Die Pensionierungswelle rollt, der Pflegemangel spitzt sich zu. Um diesem gesamtgesellschaftlichen Trend nachhaltig entgegenzuwirken, geht die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) in der Region Ost in die Offensive. Mit dem innovativen Arbeitszeitmodell „FlexTeam“ macht die AUVA den Pflegeberuf zukunftsfit und passt die Rahmenbedingungen an moderne Lebenskonzepte an – mit dem klaren Ziel, Fachkräfte im Beruf zu halten und Aussteiger:innen zurückzugewinnen.

„Es wird aktuell sehr viel Geld und Zeit investiert, um Personen aus Drittstaaten zu rekrutieren und für das österreichische Pflegesystem auszubilden, um den akuten Bedarf zu decken. Das ist ein Weg. Wir sind jedoch auch überzeugt: Wir müssen parallel dazu die Arbeitsbedingungen in Österreich so modern und zeitgemäß gestalten, dass unsere top-ausgebildeten Pflegepersonen im Job bleiben wollen oder wieder in diesen zurückkehren“ , erklärt Martina Kronsteiner, Pflegedirektorin der AUVA.



Doppelte Entlastung: Maximale Flexibilität bei voller Festanstellung

Das AUVA-FlexTeam setzt genau dort an: Es ermöglicht Pflegekräften eine flexible Zeiteinteilung bei voller arbeitsrechtlicher Sicherheit einer Festanstellung. Als modernes Ausfallsmanagement verschafft dieses Modell nicht nur den neuen Teammitgliedern eine ideale Work-Life-Balance, sondern entlastet ganz zentral das bestehende Stammpersonal.

Während kurzfristige Ausfälle oder Arbeitsspitzen reguläre Pflegeteams oft unter immensen Druck setzen und Überstunden erzwingen, schafft das FlexTeam durch die flexible örtliche Zuteilung rasch Abhilfe.

Die AUVA startet das FlexTeam zunächst in der Region Ost mit den Einrichtungen Traumazentrum Wien (Standorte Meidling und Brigittenau) sowie dem Rehabilitationszentrum Meidling.

„Indem wir moderne Lebenskonzepte nicht länger ignorieren, sondern aktiv in die Dienstplanung integrieren, schaffen wir abwechslungsreiche und gesunde Arbeitsbedingungen. Das ist unsere nachhaltige Antwort auf die demografische Herausforderung in der Pflege“ , so Kronsteiner abschließend.

Infos & FAQ zum FlexTeam:

https://auvsteigen.at/flexteam-pflege-region-ost/