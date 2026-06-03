Therapiezentrum Ybbs: Feierliche Eröffnung des Neubaus für die Sozialpsychiatrie

Wien (OTS) -

Mit einem feierlichen Festakt wurde heute der Neubau für die Sozialpsychiatrie im Therapiezentrum Ybbs eröffnet. Nach rund 2 Jahren Bauzeit stehen nun 64 Einzelzimmer sowie 6 Wohngruppen für Patient*innen mit psychiatrischen Erkrankungen in einem modernen und komfortablen Neubau zur Verfügung, der die beiden bereits bestehenden Wohn- und Therapiehäuser ergänzt. „Das Therapiezentrum Ybbs ist seit vielen Jahren ein unverzichtbarer Bestandteil der Wiener Gesundheitsversorgung. Als Stadt Wien investieren wir mit dem Neubau im Therapiezentrum Ybbs ganz bewusst in eine hochwertige und zeitgemäße psychiatrische Versorgung. Es beweist aber auch, dass die Gesundheitsversorgung in Wien ganz großgeschrieben wird und wir überregional Verantwortung übernehmen. Dadurch profitieren alle: Wir sichern Arbeitsplätze für 700 Mitarbeiter*innen in der Region und werden überschüssigen Sonnenstrom, den wir hier produzieren, ins öffentliche Netz einspeisen. Wien und Niederösterreich sind heute erneut ein Stück näher zusammengewachsen“, so der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig bei der Eröffnung.

Ideale Umgebung für psychiatrische Klinik und Langzeittherapien

Das Therapiezentrum Ybbs ist eine Einrichtung des Wiener Gesundheitsverbundes und kann auf eine traditionsreiche Geschichte zurückblicken: Bereits seit 1817 werden hier Patient*innen aus Wien versorgt. Nicht nur die idyllische Lage an der Donau hat dazu beigetragen, dass sich das schlossähnliche Gebäudeensemble im Lauf der Jahre als idealer Ort vor allem für die Langzeitbehandlung bei psychiatrischen Erkrankungen sowie bei psychischen Krisen oder Abhängigkeitserkrankungen erwiesen hat. „100 Kilometer Entfernung können unter Umständen entscheidend sein, wenn die gewohnte Umgebung nicht immer die beste zum Gesundwerden ist“, erklärt die Generaldirektorin des Wiener Gesundheitsverbundes Evelyn Kölldorfer-Leitgeb und betont: „Das Therapiezentrum Ybbs zeichnet sich durch moderne und innovative Therapiekonzepte aus und es ist deshalb nur konsequent, dass wir den Standort im Rahmen unser großen Investitionsprogrammes weiterentwickeln.“

Zeitgemäßer Komfort hinter historischen Mauern

Der Neubau, der nun unter dem Namen „Haus 3“ geführt wird, steht den Bewohner*innen der Sozialpsychiatrie zur Verfügung. Das sind Personen mit vorwiegend chronisch psychiatrischen Erkrankungen, die langfristig im Therapiezentrum Ybbs in betreuten Wohngruppen leben. Die Einzelzimmer im Neubau schaffen mehr Komfort, mehr Privatsphäre und mehr Rückzugsmöglichkeiten – ein wesentlicher Faktor zur Stressreduzierung. Durch die zusätzlichen Kapazitäten können nun in der psychiatrischen Klinik, die neben der Sozialpsychiatrie das zweite Standbein in Ybbs ist, weitere Einzelzimmer geschaffen werden.

Ein Innenhof, der wie eine Ruhe-Oase mit Sitzgelegenheiten gestaltet wurde, ein eigener Park, sowie großzügige Loggien und eine Terrasse im Erdgeschoß unterstützen als Gestaltungselemente im Neubau bei der Genesung. Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zeigt sich vom Ergebnis überzeugt: „Was hier termingerecht und unter Einhaltung des Kostenrahmens gebaut wurde, ist mehr als ein Gebäude. Es ist ein starkes Zeichen für eine zeitgemäße, menschliche und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung.“

Wichtiger Player in der Region

Die Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Ybbs Ulrike Schachner unterstreicht die Bedeutung des Standortes für die gesamte Region, denn die meisten der rund 700 Mitarbeiter*innen sind im Mostviertel zuhause. „Das Therapiezentrum Ybbs ist nicht nur ein Ort zum Gesundwerden, sondern auch ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Die Stadtgemeinde Ybbs ist sehr stolz auf die gute Zusammenarbeit, die wir auch künftig weiter pflegen werden, so Schachner.

Nachhaltigkeit im Fokus

Bei der Gestaltung des Neubaus wurde auch großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt: 250 Solarpaneele auf dem Gebäudedach erzeugen Strom nicht nur für das Therapiezentrum, sondern bei Überschuss auch für das öffentliche Netz. Michael Lischent, der Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsverbund Projektentwicklungs- und Baumanagement GmbH, die für die Umsetzung sämtlicher Modernisierungsprojekte verantwortlich ist, unterstreicht weiters die moderne Gebäudetechnik: „Anstelle einer klassischen Klimaanlage kommt ein modernes System mit kontrollierter Wohnraumlüftung und vorgekühlter Zuluft zum Einsatz. Zusätzlich sorgt die Fußbodenheizung ganzjährig für angenehme Temperaturen: Im Winter wird geheizt, im Sommer wird über eingeleitetes Kaltwasser gekühlt.“

Tradition und Moderne

Der großzügige historische Gebäudekomplex der heutigen psychiatrischen Klinik im Therapiezentrum Ybbs war ursprünglich eine Kaserne und kam bereits 1858 als damalige „Anstalt“ zum Wiener Magistrat. Die Geschichte der heutigen Sozialtherapeutischen Abteilung geht sogar bis 1291 zurück, als dort ein Zisterzienserkloster gegründet wurde. 1864 wurde das Haus dann als städtisches Versorgungsheim neugestaltet.

Mit der Eröffnung des Neubaus setzt der Wiener Gesundheitsverbund einen weiteren wichtigen Schritt für eine moderne und zukunftsorientierte Gesundheitsversorgung.