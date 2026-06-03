Projekt PRESENT erfolgreich abgeschlossen: Innovative Zeitreihenanalyse für die digitale Transformation

Wien (OTS) -

Das FFG-Leitprojekt PRESENT (Predictions for Science, Engineering and Technology) wurde unter der Leitung von Fraunhofer Austria gemeinsam mit 20 Partnern aus Wissenschaft und Industrie umgesetzt. Als Konsortialpartner war die Plattform Industrie 4.0 Österreich für den Wissenstransfer zwischen Forschung und Wirtschaft sowie für die Verbreitung der Projektergebnisse verantwortlich. Im Fokus des Projekts stand die Entwicklung sicherer, verständlicher und praxisnaher Lösungen, die es insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) ermöglichen sollen, zeitbasierte Daten effektiv auszuwerten und damit für fundierte Entscheidungen zu nutzen.

Zeitreihendaten als Schlüssel zur Zukunft

Zeitreihendaten zählen zu den wertvollsten, aber zugleich anspruchsvollsten Datenquellen: Sie zeigen, wie sich Prozesse, Systeme oder Märkte im Zeitverlauf entwickeln, ermöglichen präzise Prognosen und unterstützen die frühzeitige Erkennung von Veränderungen oder Anomalien. Trotz ihres Potenzials bleibt ihre Nutzung für viele Unternehmen eine Herausforderung, vor allem aufgrund fehlender Expertise, geeigneter Werkzeuge oder firmenspezifischer Anforderungen.

PRESENT macht Zeitreihenanalyse zugänglich

Das Leitprojekt PRESENT setzte genau hier an und entwickelte eine Lösung für die Analyse zeitbezogener Daten. Das Herzstück ist eine frei zugängliche Sammlung von Algorithmen zur Zeitreihenanalyse, die durch Schulungen, Entscheidungshilfen und intuitive Werkzeuge ergänzt wird. Unternehmen werden dabei unterstützt, die passenden Methoden für ihre konkreten Fragestellungen auszuwählen. Diese reichen von Prognosen über Mustererkennung bis hin zur Anomalievorhersage.

Sichere Analyse sensibler Daten

Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal der PRESENT-Ergebnisse ist der Security-by-Design-Ansatz. Anstatt Daten für die Analyse zu transferieren, werden die Analysealgorithmen direkt zu den Daten im Unternehmen gebracht. Dieses Prinzip gewährleistet die Datensicherheit und schützt sensible Informationen sowie Geschäftsgeheimnisse – ein entscheidender Faktor insbesondere in wettbewerbsintensiven Branchen.

Konkrete Anwendungen mit messbarem Mehrwert

Die Leistungsfähigkeit der im Projekt entwickelten Zeitreihenanalyse wurde in drei Anwendungsbereichen demonstriert. In der Produktion ermöglicht sie die Vorhersage von Maschinenausfällen (Predictive Maintenance), die Optimierung von Prozessen sowie Prognosen zu Nachfrage und Energieverbrauch. Im Gesundheitswesen trägt sie zur Verbesserung von Diagnostik und Monitoring bei. Im Gebäudemanagement erlaubt sie eine effizientere Steuerung von Energie- und technischen Systemen auf Basis von Prognosen.

Als Beispiele für Werkzeuge können „Vibrana“ zur Analyse von Vibrationssignalen sowie „AnoScout“ zur Auswahl geeigneter Anomalieerkennungsalgorithmen genannt werden, die im Rahmen von PRESENT entwickelt und erfolgreich demonstriert wurden. Eine Sammlung der projektbezogenen Publikationen und Veröffentlichungen findet sich auf der Projektwebseite: https://present.tugraz.at/

Projektpartner: Fraunhofer Austria Research GmbH , AIT Austrian Institute of Technology GmbH, Medizinische Universität Innsbruck, JOANNEUM RESEARCH Forschungsgesellschaft mbH, Technische Universität Graz, ARTI - Autonomous Robot Technology GmbH, Sensolligent GmbH , Verein Industrie 4.0 Österreich, Dankl + Partner Consulting GmbH , Messfeld GmbH, BHS Technologies GmbH, CANCOM Austria AG, SOLGENIUM GmbH, Human.technology Styria GmbH, A-NULL Development GmbH, Flughafen Wien Aktiengesellschaft, CAFM Systems GmbH, building smart Österreich, CompUnity GmbH, Tech Meets Legal GmbH

Über die Plattform Industrie 4.0 Österreich

Die Initiative hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2015 durch das Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur (BMIMI) und den Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbänden zu einer gemeinsam getragenen Kompetenz- und Innovationsplattform etabliert. Der Verein setzt Aktivitäten, um eine dynamische Entwicklung des österreichischen Produktionssektors zu sichern, Forschung, Innovation und Qualifikation zu forcieren und zu einer qualitätsvollen Arbeitswelt sowie zu einem hohen Beschäftigungsniveau beizutragen. Das Ziel ist es, technologische Entwicklungen und Innovationen der Digitalisierung bestmöglich für Unternehmen, Beschäftigte und zum Wohle der Gesellschaft zu nutzen und den Produktionsstandort Österreich nachhaltig zu stärken und seine Wettbewerbsfähigkeit weiter auszubauen. Weitere Informationen unter www.plattformindustrie40.at