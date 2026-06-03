Melissa Naschenweng enthüllt sich selbst bei Madame Tussauds Wien

Wien (OTS) -

Bereits im April dieses Jahres wurde die große Nachricht verkündet, dass der Schlagerstar Mitte Juni ihre erste eigene Wachsfigur im Wiener Madame Tussauds bekommt. Nun ist die Wachsfigur fertig und die Kärntnerin enthüllt schon bald ihr Ebenbild höchstpersönlich!

Mit Hits wie „I steh auf Bergbauernbuam“, „Kompliment“ oder „Rosa Dynamit“ hat sie ihre Position in der Musikbranche fest einzementiert, mit ihrer ersten TV-Hauptrolle im Film „Herzklang – Zurück zu mir“ hat sie ihre schauspielerischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt – jetzt kommt ein neuer Meilenstein hinzu!

„Wir freuen uns schon sehr, mit Melissa einen weiteren heimischen Star bei uns im Prater ausstellen zu dürfen. Die Zusammenarbeit hat mit ihr und dem Team wunderbar funktioniert, der Herstellungsprozess hat lange gedauert und wir können es nun kaum erwarten, die Figur endlich der Öffentlichkeit vorzustellen“, so Lukas Rauscher, Pressesprecher aus dem Madame Tussauds Wien.

Seien auch Sie bei der Enthüllung live dabei!

Termin der Enthüllung:

DATUM: Donnerstag, 18. Juni

ORT: Madame Tussauds Wien, Riesenradplatz 5-6, 1020 Wien

UHRZEIT ENTHÜLLUNG: Ab 19:00 Uhr

UHRZEIT AKKREDITIERUNG: Ab 18:30 Uhr Akkreditierung findet im Madame Tussauds Wien Shop statt (Stiegenaufgang neben dem Kettenkarussell)



Interview-Möglichkeit!

Bitte senden Sie ihre Zusage und Interviewanfrage bis 16. Juni an [email protected] !



ACHTUNG!

Die Interviews sind mengenmäßig und zeitlich begrenzt. Aus Planungszwecken kann ohne Interview-Voranmeldung kein Interview gewährt werden.

Figurenenthüllung Melissa Naschenweng | Madame Tussauds Wien

Schlagerstar Melissa Naschenweng enthüllt ihre Wachsfigur bei Madame Tussauds Wien

Datum: 18.06.2026, 19:00 Uhr

Art: Gesellschaft

Ort: Madame Tussauds Wien

Riesenradplatz 5

1020 Wien

Österreich

URL: https://www.madametussauds.com/wien