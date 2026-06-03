Erstmals Team-Einreichung möglich: Girls! TECH UP-Role Model 2026 gesucht

Wien (OTS) -

Mittlerweile zum sechsten Mal sucht der OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik das Girls! TECH UP-Role Model. HTL-Schülerinnen, Lehrlinge, Studentinnen und im Beruf stehende Technikerinnen können sich mit einem Kurzvideo bewerben. Darin sollen sie Mädchen Mut machen, den Weg in die Elektrotechnik zu wagen. Mädchen und Frauen, die sich noch in Ausbildung befinden, können sich erstmals auch als Team bewerben.

Der Girls! TECH UP-Role Model-Award rückt Frauen ins Rampenlicht, die sich für Elektro- und Informationstechnik begeistern. Denn auch wenn es immer mehr werden – noch sind Frauen in der Branche deutlich in der Minderheit. Und das, obwohl sie hervorragende Zukunftsperspektiven für Technikerinnen und Ingenieurinnen bietet. „In der Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft haben wir vielfältige Möglichkeiten, die Zukunft mitzugestalten. Unsere Girls! TECH UP-Role Models zeigen, welch großartige Frauenkarrieren hier möglich sind“, betont Initiatorin Michaela Leonhardt.

Technikerinnen mit Vorbildwirkung

Ob HTL-Schülerin, Studentin, Lehrling oder bereits im Beruf stehende Technikerin: Teilnahmeberechtigt sind Frauen, die im Rahmen ihrer Ausbildung oder beruflich in den Bereichen Elektrotechnik, Informationstechnik und Energiewirtschaft tätig sind. Mit einem Kurzvideo, in dem sie die eigene Begeisterung für die Technik sowie die Freude an der Ausbildung bzw. am Beruf vermitteln, stellen sie sich einer Online-Vorauswahl sowie einem Jury-Voting. Die Einreichfrist endet am 25. September 2026. Erstmals ist für Teilnehmerinnen, die sich noch in Ausbildung befinden, auch eine Einreichung im Team möglich. Für beide Kategorien – Einzeleinreichung und Teameinreichung – sind je 1.000 Euro Preisgeld vorgesehen. Details und Teilnahmebedingungen: www.girlstechup.at

Vielfältige Karrieremöglichkeiten für Frauen

Der Blick auf die Girls! TECH UP-Role Models der vergangenen Jahre zeigt die Diversität der Frauen, die bereits in der Branche der Elektro- und Informationstechnik erfolgreich sind, ebenso wie die vielfältigen Berufsmöglichkeiten: Ein Lehrling für Elektrotechnik, eine Projektingenieurin und eine Konstrukteurin waren ebenso darunter wie eine technische Ausbilderin. Im Vorjahr holte sich mit Christina Unterweißacher eine junge Netzplanerin der Salzburg Netz GmbH den Award.

Der Role Model-Award ist Teil der Initiative Girls! TECH UP des OVE Österreichischer Verband für Elektrotechnik. Der nächste Erlebnistag mit Mitmachstationen, Technik zum Angreifen und zahlreichen weiblichen Vorbildern findet am 8. Oktober 2026 in Wien statt.