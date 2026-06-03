  • 03.06.2026, 10:01:03
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  • OTS0059

Aviso: Pressekonferenz mit Bundesminister Totschnig: Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel

Neue Ergebnisse der Studie „Wasser im Klimawandel“

Wien (OTS) - 

Wie verändert der Klimawandel den Wasserhaushalt in Österreich? Aktuelle Zwischenergebnisse des österreichweiten Forschungsprojekts „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ liefert spannende, neue Daten zu Auswirkungen auf unser Grundwasser, das wir in Österreich für Trinkwasser benötigen.

Wann: Dienstag, 9. Juni 2026, 9:30 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien

Teilnehmer:

  • Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)
  • Korbinian Breinl, Leiter der Abteilung Wasserhaushalt im BMLUK
  • Klaus Haslinger, Hydroklimatologe bei GeoSphere Austria

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Montagnachmittag und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Pressekonferenz mit Bundesminister Totschnig: Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel: Neue Ergebnisse der Studie „Wasser im Klimawandel“

Wie verändert der Klimawandel den Wasserhaushalt in Österreich? Aktuelle Zwischenergebnisse des österreichweiten Forschungsprojekts „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ liefert spannende, neue Daten zu Auswirkungen auf unser Grundwasser, das wir in Österreich für Trinkwasser benötigen.

Datum: 09.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum, 5. Stock, (Eingang Sozialministerium)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/

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[Dienstag, 09.06.2026, 09:30]

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

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