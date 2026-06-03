- 03.06.2026, 10:01:03
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Aviso: Pressekonferenz mit Bundesminister Totschnig: Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel
Neue Ergebnisse der Studie „Wasser im Klimawandel“
Wie verändert der Klimawandel den Wasserhaushalt in Österreich? Aktuelle Zwischenergebnisse des österreichweiten Forschungsprojekts „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ liefert spannende, neue Daten zu Auswirkungen auf unser Grundwasser, das wir in Österreich für Trinkwasser benötigen.
Wann: Dienstag, 9. Juni 2026, 9:30 Uhr
Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien
Teilnehmer:
- Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)
- Korbinian Breinl, Leiter der Abteilung Wasserhaushalt im BMLUK
- Klaus Haslinger, Hydroklimatologe bei GeoSphere Austria
Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Montagnachmittag und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Pressekonferenz mit Bundesminister Totschnig: Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel: Neue Ergebnisse der Studie „Wasser im Klimawandel“
Wie verändert der Klimawandel den Wasserhaushalt in Österreich? Aktuelle Zwischenergebnisse des österreichweiten Forschungsprojekts „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ liefert spannende, neue Daten zu Auswirkungen auf unser Grundwasser, das wir in Österreich für Trinkwasser benötigen.
Datum: 09.06.2026, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Pressezentrum, 5. Stock, (Eingang Sozialministerium)
Stubenring 1
1010 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und
Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft
Telefon: +43 1 71100 DW 606747
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.bmluk.gv.at/
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