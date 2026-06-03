Aviso: Pressekonferenz mit Bundesminister Totschnig: Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel

Wien (OTS) -

Wie verändert der Klimawandel den Wasserhaushalt in Österreich? Aktuelle Zwischenergebnisse des österreichweiten Forschungsprojekts „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ liefert spannende, neue Daten zu Auswirkungen auf unser Grundwasser, das wir in Österreich für Trinkwasser benötigen.



Wann: Dienstag, 9. Juni 2026, 9:30 Uhr

Wo: Pressezentrum, Stubenring 1, 5. Stock, 1010 Wien



Teilnehmer:

Norbert Totschnig , Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK)

, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK) Korbinian Breinl , Leiter der Abteilung Wasserhaushalt im BMLUK

, Leiter der Abteilung Wasserhaushalt im BMLUK Klaus Haslinger, Hydroklimatologe bei GeoSphere Austria

Anmeldung: Wir bitten um Anmeldung unter [email protected] bis Montagnachmittag und ersuchen Sie, beim Eingang Ihren gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Pressekonferenz mit Bundesminister Totschnig: Trockenheit und sinkende Grundwasserspiegel: Neue Ergebnisse der Studie „Wasser im Klimawandel“

Wie verändert der Klimawandel den Wasserhaushalt in Österreich? Aktuelle Zwischenergebnisse des österreichweiten Forschungsprojekts „Wasser im Klimawandel – eine Studie über die Auswirkungen“ liefert spannende, neue Daten zu Auswirkungen auf unser Grundwasser, das wir in Österreich für Trinkwasser benötigen.

Datum: 09.06.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Pressezentrum, 5. Stock, (Eingang Sozialministerium)

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich