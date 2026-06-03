Ein Zuhause für Vito: Vom Folterkeller in Ansfelden zum Happy End

Vösendorf/Wien (OTS) -

Als Vito im September 2023 ins Tierschutzhaus Vösendorf kam, lag ein langer Weg vor ihm. Der damals achtjährige American Staffordshire Terrier war einer der Dutzenden Hunde, die in einem regelrechten Folterkeller in Ansfelden mutmaßlich für Hundekämpfe missbraucht worden waren – einem der erschütterndsten Fälle von Tierquälerei der vergangenen Jahre in Österreich.

Trotz dieser Vorgeschichte überraschte Vito mit seinem freundlichen Wesen und seiner verschmusten Art. Im Sturm eroberte er die Herzen aller Mitarbeitenden im Tierschutzhaus von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein und Schritt für Schritt lernte er durch das erfahrene Team aus Tierpfleger:innen, Hundetrainer:innen sowie seinen Betreuungspatinnen und -paten all die Dinge kennen, die für andere Hunde selbstverständlich sind: Spaziergänge an der Leine, Autofahrten, neue Umgebungen und viele unterschiedliche Menschen. Selbst bei Tierarztbesuchen blieb die große Knutschnase entspannt und suchte Streicheleinheiten.

Endlich angekommen

Vitos zukünftige Familie traf ihn schließlich im Sommer 2025 im Tierschutzhaus in Vösendorf. Es folgten zahlreiche Besuche, gemeinsame Spaziergänge und erste Probewohnen-Tage. Spätestens zu Silvester war die Entscheidung gefallen: Vito soll bleiben. Ein paar Monate später durfte der mittlerweile elfjährige Hunde-Opi endgültig in sein neues Zuhause ziehen.

Heute genießt Vito sein neues Leben in vollen Zügen. Während seine Menschen arbeiten, verschläft er entspannt den Tag. Am Abend wird aus dem ehemaligen Kellerhund ein regelrechter Kuscheltiger.

„ Er ist entspannt, freundlich und zeigt großes Interesse an Menschen und anderen Hunden. In der Hundeschule macht er einen sehr guten Eindruck, und der erweiterte Sachkundenachweis wird ein Spaziergang werden! “, berichten seine Halter:innen dem Team von Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein.

„ Wir freuen uns schon irrsinnig auf den kommenden Frühling und Sommer – und auf unseren ersten gemeinsamen Urlaub in einem Hundehotel in Österreich. “

Überlebender aus Tierquälereiskandal in Ansfelden

Insgesamt 44 misshandelte Hunde wurden im September 2023 bei einer behördlichen Abnahme in Ansfelden (OÖ) aus dunklen Kellerräumen und kotverschmutzten Zwingern befreit. Die Hunde kannten kein normales Hundeleben. Viele waren schwer traumatisiert, hatten kaum Tageslicht gesehen und litten unter Krankheiten und Verletzungen. Leider überlebten auch nicht alle befreiten Hunde die Folgen der Strapazen.

Auch Vito musste nach seiner Ankunft im Tierschutzhaus gegen Babesiose behandelt werden, eine gefürchtete, umgangssprachlich als „Hundemalaria“ bekannte Parasitenkrankheit.

Hoffnung für andere Langsitzer-Tiere

Für Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein beweist Vitos Vermittlung, dass selbst Tiere mit schwerster Vergangenheit Vertrauen zurückgewinnen und ein liebevolles Zuhause finden können.

Wer die Versorgung von Tieren wie Vito unterstützen will, die lange auf ihr Zuhause warten müssen und viel professionelle Hilfe brauchen, kann Tierschutz Austria/Wiener Tierschutzverein mit einer Spende für das Langsitzer-Projekt unterstützen:

https://www.tierschutz-austria.at/langsitzer/

Fotos (honorarfrei):

https://flic.kr/s/aHBqjCVv6B