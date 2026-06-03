  • 03.06.2026, 09:57:02
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„Gute Nacht Österreich – Das Saisonfinale“ am 5. Juni in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

Zum Saisonfinale der Satiresendung „Gute Nacht Österreich“ am Freitag, dem 5. Juni 2026, um 23.10 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON öffnet Peter Klien sein persönliches Archiv und zeigt nicht nur die Höhepunkte aus seinen Reportagen der vergangenen Monate, sondern auch bisher ungesendetes Material.

Zusätzlich gibt es einen Blick hinter die Kulissen der Show: Was passiert eigentlich vor den Auftritten der prominenten Gäste, wie etwa Alfred Dorfer, Katharina Straßer oder Robert Palfrader? Wie stimmen sie sich auf ihre Rolle ein? Und was besprechen sie mit Peter Klien, wenn sie nicht wissen, dass die Kameras bereits laufen?

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