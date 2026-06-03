  • 03.06.2026, 09:35:02
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Spatenstich für neues Pflegeheim in Perchtoldsdorf

LR Teschl-Hofmeister: Bietet sowohl den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine angenehme Atmosphäre

St. Pölten (OTS) - 

Mit dem Spatenstich wurde kürzlich der offizielle Startschuss für den Neubau des Pflegeheims in der Elisabethstraße in Perchtoldsdorf gesetzt. Bis 2027 entsteht dort eine moderne und nachhaltige Pflege- und Betreuungseinrichtung mit 144 Pflegeplätzen. Das bisherige Beatrixheim musste im Jahr 2023 aufgrund erheblicher baulicher Mängel sowie wirtschaftlich nicht vertretbarer Sanierungskosten außer Betrieb genommen werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner wurden damals in umliegende Einrichtungen verlegt. Nach dem einstimmigen Beschluss der NÖ Landesregierung zur Neuentwicklung des Standortes wird das alte Gebäude nun durch einen zeitgemäßen Neubau ersetzt.

„Wenn der Betreuungsbedarf zu groß wird, können sich die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher darauf verlassen, dass es in allen Regionen unseres Landes qualitativ hochwertige Pflege- und Betreuungsangebote gibt. Mit dem heutigen Spatenstich setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt beim Ausbau unserer Pflegeinfrastruktur und schaffen in Perchtoldsdorf ein modernes Zuhause für 144 pflegebedürftige Menschen“, betonte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Die neue Einrichtung wird von der Harg Holding GmbH errichtet und soll künftig einen wichtigen Beitrag zur stationären Pflegeversorgung in der Region leisten. Der Neubau ist Teil der umfassenden Investitionen des Landes Niederösterreich in den Ausbau und die Modernisierung von Pflege- und Betreuungseinrichtungen.

Nähere Informationen: Büro LR Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected]

Rückfragen & Kontakt

Amt der NÖ Landesregierung, Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. Ing. Johannes Seiter
Telefon: 02742/9005-12174
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