Salzkammergut-Media GmbH: Sanierungsverfahren zurückgezogen

Gmunden (OTS) -

Die wirtschaftliche Stabilisierung der Salzkammergut-Media GmbH konnte im Rahmen des Sanierungsverfahrens nicht erreicht werden. Das Konkursverfahren betrifft ausschließlich die Salzkammergut-Media GmbH. Die rechtlich eigenständigen Unternehmen des Druckereiverbundes Druckerei Mittermüller, WIGO Druck, Stiepel Druck und Gugler Medien sind davon nicht betroffen und führen ihren Geschäftsbetrieb unverändert fort.

In den vergangenen Monaten wurde intensiv daran gearbeitet, die Salzkammergut-Media GmbH im Rahmen des eingeleiteten Sanierungsverfahrens zu stabilisieren und fortzuführen. Trotz dieser Bemühungen konnte die wirtschaftliche Stabilisierung des Unternehmens letztlich nicht erreicht werden. Das Sanierungsverfahren wurde daher zurückgezogen. „ Die vergangenen Monate waren für alle Beteiligten herausfordernd. Wir haben intensiv daran gearbeitet, das Unternehmen zu stabilisieren und fortzuführen. Dass dies letztlich nicht gelungen ist, bedauern wir sehr. Gleichzeitig ist es uns wichtig klarzustellen, dass das Konkursverfahren ausschließlich die Salzkammergut-Media GmbH betrifft. Die rechtlich eigenständigen Unternehmen Druckerei Mittermüller, WIGO Druck, Stiepel Druck und Gugler Medien sind davon nicht betroffen und setzen ihre Geschäftstätigkeit unverändert fort “, erklärt Daniel Fürstberger, Geschäftsführer der Salzkammergut-Media GmbH.

Die rechtlich eigenständigen Unternehmen Druckerei Mittermüller, WIGO Druck, Stiepel Druck und Gugler Medien führen ihren Geschäftsbetrieb unverändert fort und stehen ihren Kundinnen und Kunden weiterhin als verlässliche Partner mit ihrem Leistungsangebot und ihrer fachlichen Kompetenz zur Verfügung. „ Unser wichtigstes Anliegen ist es, für unsere Kundinnen und Kunden auch in dieser Situation ein verlässlicher Partner zu bleiben. Die rechtlich eigenständigen Unternehmen verfügen weiterhin über umfassende Druck- und Beratungskompetenz und und stehen ihren Kundinnen und Kunden bei der Umsetzung unterschiedlichster Projekte weiterhin zur Verfügung “, so Fürstberger.

Über die Salzkammergut-Media GmbH

Die Salzkammergut-Media GmbH mit Sitz in Gmunden zählt zu den traditionsreichen Druckunternehmen Oberösterreichs. Das Unternehmen steht für Druckkompetenz, Beratung und die Umsetzung individueller Drucklösungen. Das Leistungsportfolio reicht von klassischen Drucksorten über Digital- und Offsetdruck bis hin zu spezialisierten Druck- und Weiterverarbeitungslösungen.