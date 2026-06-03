Digitalisierung im Wiener Gesundheitswesen: Nexi und Samariterbund modernisieren soziale Versorgung

Wien (OTS) -

Wien, 03. Juni 2026. Die Digitalisierung erfasst zunehmend auch das Gesundheits- und Sozialwesen. Gemeinsam mit dem Samariterbund Wien hat Nexi ein Projekt zur Modernisierung administrativer Abläufe ins Leben gerufen. Möglich macht dies, in Partnerschaft mit Mastercard, der europaweit tätige Zahlungsdienstleister Nexi. Im Fokus steht dabei das stadtweit stark nachgefragte Angebot „Essen auf Rädern“, das täglich tausende Menschen in Wien versorgt und ab sofort direkt vor Ort bargeldlos bezahlt werden kann. Die Einführung mobiler Bezahllösungen ist dabei Teil einer umfassenden Digitalisierungs-Initiative, mit der Abläufe vereinfacht, Ressourcen effizienter eingesetzt und soziale Dienstleistungen langfristig zukunftsfit gestaltet werden. Mit den mobilen Lösungen von Nexi können beispielsweise Mahlzeiten im Rahmen von „Essen auf Rädern“ direkt bei der Zustellung digital beglichen werden – sicher, transparent und ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand. Was bislang über Bargeld oder komplexe und aufwändige Rechnungsprozesse abgewickelt wurde, wird damit in eine moderne Infrastruktur integriert, die Organisation, Mitarbeitende und Kund:innen gleichermaßen entlastet.

Von der Dokumentenflut zur digitalen Innovation

„Die Digitalisierung im Gesundheits- und Sozialwesen ist ein zentraler Hebel für nachhaltige Versorgungssicherheit. Es geht nicht nur um Bezahlvorgänge, sondern um die Modernisierung von Strukturen. Gemeinsam mit dem Samariterbund schaffen wir digitale Rahmenbedingungen, die Effizienz steigern, Transparenz erhöhen und Organisationen dabei unterstützen, sich auf ihre Kernaufgaben zu konzentrieren“ , erklärt Damir Leko, Country General Manager von Nexi in Österreich.

Bislang verursachte die Bezahlung über Rechnungen hohe Verwaltungskosten und verspätete Zahlungseingänge. Mit der Nexi-Lösung wird dieser Prozess grundlegend modernisiert: Digitale Zahlungen erfolgen sofort, Ressourcen werden frei und die wirtschaftliche Basis des Betriebs gestärkt. „Mit diesem Projekt bringen wir modernes, bargeldloses Bezahlen in einen besonders wichtigen Lebensbereich: das Gesundheitswesen. Wir zeigen, dass digitale Innovation weit über den Handel hinausreicht. Unsere Lösungen entlasten kritische Infrastrukturen, verbessern das Serviceerlebnis für Kund:innen und leisten einen klaren Beitrag zur Stärkung der österreichischen Wirtschaft“ , so Damir Leko weiter. Christian Schicker, Director Business Development bei Mastercard Österreich: „Die schrittweise Etablierung der Kartenakzeptanz in einem traditionell stark bargeld- und rechnungsgeprägten Bereich wie dem Gesundheitswesen zeigt, wie deutlich sich Erwartungen und Rahmenbedingungen verändern. Als führender Zahlungsanbieter in Österreich unterstützen wir diese Entwicklung mit dem klaren Ziel, bargeldloses Bezahlen überall dort zu ermöglichen, wo es den Alltag der Menschen, Unternehmen und Organisationen spürbar vereinfacht.“

Weniger administrativer Aufwand, mehr Zahlungssicherheit

Seit über 30 Jahren versorgt der Samariterbund Wien täglich tausende Menschen mit frisch zubereiteten Mahlzeiten. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere Menschen sowie Personen mit Unterstützungsbedarf und ist ein fixer Bestandteil der Wiener Soziallandschaft. „Die digitale Bezahlung direkt bei der Zustellung ist für uns ein Fortschritt. Wir reduzieren administrativen Aufwand, erhöhen die Zahlungssicherheit und können unsere Ressourcen noch stärker auf unsere Kernaufgabe konzentrieren – die zuverlässige Versorgung unserer Kund:innen“ betont Patrick Zwinger, Leiter der Abteilung „Essen auf Rädern“. Das Projekt ist eingebettet in die umfassende Tätigkeit des Samariterbunds Wien, der neben „Essen auf Rädern“ in zahlreichen Bereichen der Gesundheits- und Sozialversorgung aktiv ist. Damir Leko abschließend: „Mit dem Projekt setzen Nexi und der Samariterbund ein klares Zeichen dafür, wie digitale Innovation im Alltag der Menschen ankommt – und Gesundheit, Gesellschaft und Wirtschaft gleichermaßen die Digitalisierung vorantreiben.“

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Über Nexi in Österreich

Die Nexi Group ist ein führender Zahlungsdienstleister und PayTech-Anbieter in Europa und unterstützt Händler und Banken mit modernen, intuitiven Bezahllösungen. In Österreich baut Nexi auf die langjährige Erfahrung von Concardis Austria und entwickelt Zahlungslösungen, die genau zu den Konsumgewohnheiten der Menschen passen. Händler profitieren von smarten, sicheren und effizient digitalisierten Zahlungsprozessen – im Geschäft, im E-Commerce und im Omnichannel. Die börsennotierte Nexi Group ist in mehr als 25 Ländern aktiv und beschäftigt europaweit über 10.000 Mitarbeiter:innen. www.nexi.at