  • 03.06.2026, 09:31:05
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Berater-Ranking 2026: dankl+partner consulting erreicht Platz 2 in Transport, Verkehr und Logistik

dankl+partner consulting zählt im aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN zu den Top-Beratungen in der Kategorie Transport, Verkehr und Logistik.

Wien (OTS) - 

Die Unternehmensgruppe dankl+partner consulting | MCP Deutschland zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs. In der Kategorie „Transport, Verkehr, Logistik“ erreichte das spezialisierte Consultingunternehmen den 2. Platz.

Seit mehr als 30 Jahren begleitet dankl+partner consulting nationale und internationale Kund:innen bei der Weiterentwicklung ihrer Technik-Organisationen. Im Fokus stehen dabei Instandhaltung, Asset Management, Engineering und Energieoptimierung – zentrale Hebel für Effizienz, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltige Leistungssteigerung in anlagenintensiven Unternehmen.

Andreas Dankl, Unternehmensgründer und Inhaber von dankl+partner consulting, erklärt: „Ein effektives Instandhaltungs-, Anlagen- und Energie-Management mit Excellence-Anspruch ist in allen anlagenintensiven Unternehmen ein entscheidender Hebel für Wettbewerbsfähigkeit – gerade in unsicheren Zeiten mit großem Kosten- und Effizienzdruck. Wer hier auf Praxisnähe, systematische Methodik und international bewährte Optimierungsansätze setzt, schafft nachhaltige Nutzeneffekte – nicht nur auf dem Papier."

Kernstück der Beratungsleistung ist das firmeneigene System for Excellence (S4E). Der strukturierte Ansatz unterstützt Unternehmen bei der Bewertung und Weiterentwicklung ihrer Technik-Organisationen. Dabei werden die Aufgabenbereiche Instandhaltung, Asset- und Energie-Management sowie Engineering in klar definierte Handlungsfelder gegliedert. Auf dieser Basis lassen sich individuell passende Optimierungsthemen ableiten.

Das jährlich erscheinende Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN zählt zu den anerkanntesten Marktanalysen der Beratungsbranche in Österreich. Im Mai 2026 wurden 250 Entscheidungsträger:innen aus Wirtschaft und Industrie befragt. Bewertet wurden unter anderem Beratungsqualität, Fachkompetenz, Umsetzungsstärke und der konkrete Nutzen für Unternehmen.

Die Platzierung zeigt, dass dankl+partner consulting mit Praxisnähe, systematischer Methodik und international bewährten Optimierungsansätzen zu den starken Beratungspartnern für anlagenintensive Unternehmen zählt.

Rückfragen & Kontakt

INDUSTRIEMAGAZIN Redaktion
Mag. Daniel Pohselt
Telefon: 01-40410-414
E-Mail: [email protected]

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