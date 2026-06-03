Berater-Ranking 2026: ERA Group erneut auf Platz 1 im Produktionsmanagement

Wien (OTS) -

Die ERA Group zählt laut dem aktuellen Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erneut zu den erfolgreichsten Beratungsunternehmen in Österreich. In der Kategorie „Produktionsmanagement“ sicherte sich das Unternehmen den 1. Platz, in der Branche „Familienunternehmen und Mittelstand“ erreichte ERA den 3. Platz.

Die Auszeichnungen bestätigen die hohe Umsetzungsstärke und den konkreten Mehrwert, den die ERA Group mit ihrem praxisorientierten Beratungsansatz für Unternehmen unterschiedlichster Größenordnung schafft. Besonders in wirtschaftlich volatilen Zeiten gewinnen messbare Ergebnisse, operative Effizienz sowie nachhaltige Kosten- und Prozessoptimierung weiter an Bedeutung.

Matthias Droste, Country Manager DACH der ERA Group, sieht in den Platzierungen eine klare Bestätigung der starken Marktposition des Unternehmens: „Platz 1 im Produktionsmanagement zum 4. Mal in Folge und Platz 3 beim Mittelstand bestätigen unsere Rolle als Top-Berater in Österreich. Durch unsere erfolgsabhängige Arbeitsweise und tiefgreifende Branchenexpertise schaffen wir messbare Liquidität, die unsere Kunden direkt in ihre Zukunftsfähigkeit reinvestieren können.“

Mit langjähriger Erfahrung im Kosten- und Prozessmanagement unterstützt die ERA Group ihre Kund:innen dabei, operative Exzellenz zu erreichen und wirtschaftliche Potenziale nachhaltig zu heben. Davon profitieren insbesondere produktionsintensive Branchen sowie eigentümergeführte Unternehmen, die ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken und vorhandene Ressourcen effizienter einsetzen wollen.

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN zählt zu den aussagekräftigsten Marktstudien der heimischen Beratungsbranche. Bewertet werden unter anderem Umsetzungsqualität, Branchenkenntnis, Kundenorientierung und messbarer Nutzen.

Die aktuellen Platzierungen zeigen, dass die ERA Group mit ihrem erfolgsabhängigen und praxisnahen Beratungsmodell eine starke Position am österreichischen Consulting-Markt einnimmt.