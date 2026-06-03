Berater-Ranking 2026: Advicum Consulting belegt Platz 1 in der Restrukturierungsberatung

Wien (OTS) -

Die Advicum Consulting GmbH wurde im aktuellen Unternehmensberater-Ranking 2026 des INDUSTRIEMAGAZIN in der Kategorie „Restrukturierungsberatung“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Damit zählt Advicum erneut zu den führenden Beratungsunternehmen Österreichs in einem besonders anspruchsvollen Beratungsfeld.

Restrukturierung erfordert nicht nur analytische Stärke und strategisches Verständnis, sondern vor allem Umsetzungsorientierung, klare Priorisierung und Vertrauen. Genau hier setzt Advicum Consulting an: Das Unternehmen begleitet Kund:innen in komplexen Veränderungs- und Krisensituationen mit einem ganzheitlichen Ansatz, der wirtschaftliche, organisatorische und technologische Aspekte verbindet.

Daniel Knuchel, Equity Partner von Advicum Consulting, beschreibt den Beratungsansatz im Restrukturierungsumfeld wie folgt: "In der Krise suchen Kunden keine Konzepte, sondern greifbare Lösungen. Berater, die zuhören, priorisieren und in der Umsetzung überzeugen, schaffen Vertrauen und Differenzierung. Die Kombination Mensch – Organisation – Technik sichert nachhaltigen Erfolg."

Das Unternehmensberater-Ranking des INDUSTRIEMAGAZIN erscheint jährlich und gilt als eine der umfassendsten Marktanalysen der österreichischen Consulting-Branche. Bewertet werden unter anderem Beratungskompetenz, Umsetzungsstärke, Branchenverständnis und der konkrete Nutzen für Unternehmen.

Die Spitzenplatzierung unterstreicht den Anspruch von Advicum Consulting, Unternehmen nicht nur strategisch zu beraten, sondern sie auch wirksam und nachhaltig in der Umsetzung zu begleiten.